Mediaset, purtroppo è stato stroncato all’improvviso: addio al volto noto

Addio al volto noto, stroncato all’improvviso, ha lasciato tutta Mediaset senza parole, nessuno se lo sarebbe mai aspettato.

Questo addio ha lasciato “l’amaro in bocca” a tutti quelli che lo conoscevano. Stroncato il volto noto di Mediaset, rimasti tutti “di sasso” dopo aver appreso la notizia. Da Adesso in poi cambierà tutto.

L’addio del volto noto di Mediaset

Tutta Mediaset e chi la gestisce “dall’alto” stanno ancora brindando per via dei record di ascolti raggiunti l’altra sera dopo la messa in onda della prima puntata della seconda stagione di Buongiorno, mamma!

Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta con il loro grande ritorno, hanno vinto il prime time con un 21,2% di share e qualcosa come 3.458.000 telespettatori che hanno seguito la prima puntata della fiction. Il record di ascolti ha reso l’emittente televisiva Mediaset come regina indiscussa della serata, battendo addirittura lo speciale dei Pooh su Rai 1, il quale ha guadagnato uno share del 14,1%.

Stroncato all’improvviso…fuori dai giochi

Addio al volto noto del programma Mediaset di Amici, Jore, il quale è stato stroncato all’improvviso. Nessuno se lo sarebbe mai aspettato, eppure il giovane allievo/cantante, ha deciso di abbandonare la scuola per motivi personali. Non ha voluto rilasciare spiegazioni in merito, i suoi fan sono in lutto per questa sua decisione.

Jore non sta passando proprio un momento idilliaco nella sua vita, in quanto dopo essere stato scartato dalle selezioni di Sanremo Giovani, era riuscito a conquistare un posto nella scuola più famosa di sempre, quello di Amici, capitanata da Maria De Filippi. Ecco perché questo annuncio ha lasciato tutti senza parole in quanto dopo aver lottato tanto, ha deciso di abbandonare tutto per sempre. Durante la puntata di Amici, la redazione ha mandato in onda questo messaggio: “Jore ha deciso di abbandonare la scuola per motivi personali“.

Seguito poi dal video commovente, dove il ragazzo saluta tutti e con lo zaino in spalle esce dai cancelli di Amici. In realtà l’uscita volontaria di Jore ha forse risparmiato una dura decisione che avrebbe dovuto prendere, Rudy Zerbi in questi giorni. Infatti, il professore aveva chiesto alla redazione di poter sostituire uno dei suoi allievi con il suo pupillo tanto voluto, Mezkal.

Il fato ha voluto che la decisione su chi salutare fosse proprio tra Jore e Piccolo G. Che il giovane abbia voluto andare via prima di essere “nominato” davanti a tutti? Questo per il momento non lo sapremo mai, non ci resta quindi che dire addio a Jore e dare il benvenuto a Mezkale, il nuovo cantante di questa edizione di Amici.