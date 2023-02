Dramma Eleonora Daniele, l’annuncio è straziante: “Trovo vergognoso che…”

L’annuncio di Eleonora Daniele è veramente straziante, il suo dramma è vergognoso. Nel 2023 che succedano ancora queste cose è veramente riprovevole.

Eleonora Daniele ha scioccato tutti con il suo annuncio straziante, a fatica riuscirete a trattenere le lacrime. Il dramma descritto è vergognoso, ci si chiede ancora perché succedono fatti del genere.

Il dramma strappalacrime di Eleonora Daniele

La nota giornalista e conduttrice Eleonora Daniele è molto popolare in questi anni, in quanto presentatrice del programma Rai, Storie Italiane, il quale conduce dal 2017. All’interno del programma vengono discusse molte vicende e fatti di cronaca, molto seguiti dal pubblico a casa.

Nella puntata di qualche giorno fa, la Daniele si è resa protagonista di uno sfortunato evento che ha coinvolto tutti gli ospiti in studio. Come in tutti i programmi, da qualche settimana a questa parte, il tema “bollente” su cui si concentra tutta l’audience, è sicuramente il Festival di Sanremo. Anche in Storie Italiane, si parlava appunto delle vicende più eclatanti che hanno sconvolto l’opinione pubblica. Proprio in quel momento un forte rumore ha fatto “sobbalzare” gli ospiti, i quali si sono girati tutti verso la conduttrice, in attesa di una risposta.

In evidente disagio, Eleonora ha cercato di sdrammatizzare dicendo: “È la sveglia, tranquilli“, facendo ridere tutti i presenti. In pratica il suo cellulare è iniziato a squillare, in quanto la conduttrice aveva programmato la sveglia senza ricordarsi poi di spegnerla prima di entrare nello studio di programmazione. Come si dice: “tutto bene quel che finisce bene”.

L’annuncio straziante

In un recente post, Eleonora Daniele ha condiviso con i suoi follower un annuncio straziante, il dramma riportato, riguarda le famiglie dei bambini autistici. La conduttrice sa benissimo di cosa parla, in quanto suo fratello Luigi era affetto dalla stessa patologia.

Il fratello di Eleonora è morto purtroppo nel 2015 all’età di 44 anni. Era molto legato alle sue tre sorelle e nonostante vivesse da molto tempo in un istituto specializzato, in quanto le sue crisi sfociavano sempre in reazioni molto violente da parte sua, continua a volere molto bene alla sua famiglia.

Come si legge in una delle tante interviste rilasciate dalla Daniele in merito: “Per lui quell’istituto era diventata la sua casa, i suoi amici, le persone che lui conosceva. A volte pensiamo di poter decidere per le persone che noi amiamo, invece l’amore è anche libertà, lasciare lo spazio agli altri, a chiunque, di poter decidere di esistere nella propria indipendenza, nella propria dignità. Luigi aveva trovato lì dentro il suo mondo, da cui non sarebbe stato giusto strapparlo”.

Nel post che vi abbiamo riportato, Eleonora Daniele trova veramente vergognoso il fatto che una famiglia possa dover aspettare così tanto tempo prima di poter essere chiamati per la terapia dei propri figli autistici. Speriamo che le sue parole possano essere lette da chi di dovere, perché non 2023 queste cose non dovrebbero succedere.