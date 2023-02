Grande Fratello Vip, ex concorrente ha partorito corpicino privo di vita: il dramma straziante

Il Grande Fratello Vip ha accolto la triste notizia della morte di una bimba che non ha mai visto la luce del sole. Purtroppo un’ex concorrente ha dovuto mettere da parte l’idea di diventare mamma.

In questi giorni nella casa del reality sta accadendo di tutto, soprattutto per l’ingresso degli ex di tre concorrenti. Ivana Mrazova si sta avvicinando sempre più all’ex Luca Onestini, Mattia Diamante sta cercando di far aprire gli occhi a Nikita Pelizon su Luca e Martina Nasoni ha accantonato l’idea di poter tornare con Daniele Del Moro.

Quest’ultimo è al centro dell’attenzione per la sua speciale amicizia con Oriana Marzoli, la quale è spesso criticata per le critiche che fa ad Antonino Spinalbese. L’ex di Belen Rodriguez scatena la gelosia di Edoardo Donnamaria quando si avvicina ad Antonella Fiordelisi.

Attilio Romita ha accusato i due ragazzi di fingere davanti alle telecamere per avere visibilità. Edoardo Tavassi ha scritto una toccante lettera a Micol Incorvaia e qualcuno dall’esterno della casa ha urlato per riferire agli altri del doppio gioco di Antonella.

In un modo o nell’altro il reality cattura sempre l’attenzione del pubblico di canale 5. Eppure in queste ore si sta parlando di una concorrente dell’edizione vinta di Tommaso Zorzi. Ha avuto un flirt con Pierpaolo Pretelli e ha discusso con Elisabetta Gregoraci animatamente. Molti avranno già capito di chi si sta parlando.

“Un dolore mai provato”

La ragazza in questione è Selvaggia Roma. Il 25 settembre 2022 lei e il compagno Luca Teti ha ricevuto la triste notizia dai medici. Senza esitazione ha voluto condividerla con un’intervista con chi la segue fin dai suoi primi esordi in tv.

“E’ un dolore disumano che porto nel cuore. Si sarebbe chiamata Mia. Purtroppo al quinto mese di gravidanza ho contratto un virus di quelli che non lasciano scampo in situazioni simili. Di lì a poco il cuore di mia figlia ha smesso di battere e l’ho visto durante un’ecografia. Mi hanno operata subito, 23 ore di travaglio con la consapevolezza che non avrei mai abbracciato mia figlia. Ho dovuto partorire un corpicino che non c’era più…Mi fa male il cuore. Un dolore mai provato”.

“Parlarne è la soluzione”

Ha proseguito nella conversazione riferendo di aver trovato un modo efficace per affrontare il doloroso momento. Ha avuto il coraggio di confrontarsi con chi ha vissuto analoghi dispiaceri. Cosa l’ha spinta ad aprirsi a 360 gradi? La consapevolezza di essere d’aiuto a qualcuno.

“Ho conosciuto ragazze e donne che hanno condiviso per motivi diversi lo stesso dolore. Questo mi è servito tantissimo. Parlarne è una soluzione. Il resto lo fa l’aiuto dello psicologo. Ne parlo proprio perché so che il dialogo mi ha salvata“.