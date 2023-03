Can Yaman, il tristissimo annuncio: “Mi sto ancora riprendendo” | La situazione gravissima

Can Yaman ha lasciato tutte le fan a bocca aperta per via di un annuncio che ha fatto avvalendosi del suo profilo Instagram. Ecco cosa ha riportato nella didascalia del post.

Can Yaman è senza alcuna ombra di dubbio l’attore del momento e il merito è della sua professionalità abbinata a un indiscusso fascino. Gli italiani hanno avuto modo di conoscerlo grazie alla soap opera Sweet Bitter – Ingredienti d’amore, ma il vero successo è arrivato con Daydreamer – Le ali del sogno. Nei panni del tenebroso fotografo ha fatto letteralmente impazzire il pubblico femminile.

Fino a qualche mese fa era presente in prima serata su canale 5 accanto a Francesca Chillemi nella fiction Viola come il mare. Il loro rapporto di lavoro ha scatenato il gossip, dato che la sintonia sul set tra i due era già palese ai tempi di Che Dio Ci Aiuti dove lei interpretava una suora tentata dalla bellezza del giardiniere del convento. Dopo il silenzio, sono usciti alla scoperto confermando di essere solo colleghi.

Per quanto riguarda la vita privata, è stato fidanzato con Diletta Leotta e la loro love story li ha resi protagonisti della cronaca rosa. Lei è volata in Turchia per conoscere la famiglia di lui, in quanto si parlava di matrimonio. Poi la notizia della rottura è arrivata improvvisamente cogliendo tutti alla sprovvista.

Adesso è alle prese con le scene di El Turco con l’attrice italiana Greta Ferro (protagonista del film Made in Italy). Infatti è stato a Budapest per un bel periodo proprio per questo motivo. Le follower più attente hanno notato un post che ha pubblicato qualche giorno fa e si sono preoccupate per ciò che hanno letto. Ecco Can Yaman cos ha scritto.

“Break the wall tour”

“Sono tornato in Italia dopo un impegnativo periodo di sette mesi di vita sul set in Ungheria…Mi sto ancora riprendendo da un paio di lievi ferite e dalla fatica accumulata. Sono stato stressato anche dalla terribile catastrofe verificatasi in Turchia”.

Poi si può leggere ancora: “Io e il mio team avevamo già avuto un’idea a Budapest. Ora è giunto il momento di mettere in atto questo progetto. Si chiama ‘Break the wall tour’. Ha lo scopo di aiutare gli adolescenti che soffrono psicologicamente e una parte delle donazioni saranno devolute per le vittime del terremoto”. Ecco, in seguito a una traduzione, cosa si può comprendere. Sicuramente il nobile gesto sarà apprezzato soprattutto dai diretti interessati.

Post di Can Yaman – Fonte Instagram – Youbee.it

Un weekend in compagnia di persone preziose

Infine: “Questa foto ad Hallstatt è stata scattata nell’ultimo weekend in cui sono riuscito a riposare la testa e a trovare un po’ di pace prima di tornare a Roma”.

L’atto di beneficenza dimostra quanto sia grande il cuore di Can Yaman. La tragedia che ha colpito la sua patria gli ha causato un dolore immenso, ma non resterà a guardare.