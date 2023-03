“Quando penso a te non riesco a non piangere”: Serena Bortone col cuore spezzato

Serena Bortone ha il cuore spezzato in mille pezzi. Tutto il suo ingente dolore sui Social.

La conduttrice è ancora oggi una delle più amate in assoluto dagli italiani. Punta di diamante di Rai Uno, la vediamo da diversi anni saldamente al timone di Oggi È Un Altro Giorno. Il programma ci fa compagnia, subito dopo il TG1, dal lunedì al venerdì, con tantissime esclusive e interviste a cuore aperto a numerosi personaggi del vasto mondo dello spettacolo italiano.

Serena è bravissima a metterli in men che non si dica a loro agio e a portare così a casa chiacchierate profonde e degne di nota. Inoltre la giornalista, con un curriculum e una carriera di tutto rispetto alle spalle, può anche contare all’interno del suo talk di un team lavorativo molto affiatato, Esso è definibile come una sorta di famiglia a cui lei è indubbiamente molto legata.

Da tempo non fa più parte di essa Memo Remigi, reo di aver allungato un po’ troppo le mani in trasmissione sulla collega Jessica Morlacchi. A nulla sono valse le scuse dell’uomo, che non solo non è più tornato alla corte della Bortone che, a detta sua, non gli risponde più al telefono, ma nemmeno a collaborare in altri progetti con l’Azienda di Viale Mazzini.

Un periodo molto intenso per lei

Ora Serena è anche molto attesa in una nuova e accattivante veste professionale, quale? Quella di giudice dell’edizione 2023 del Cantante Mascherato, condotta anche a questo giro dalla meravigliosa Milly Carlucci. A farle compagnia in giuria in questa nuova avventura i veterani Francesco Facchinetti e Flavio Insinna, la splendida Iva Zanicchi e la new entry Christian De Sica.

Lei non vede l’ora, come ha anche rivelato nel corso di alcune recenti interviste, di tentare di indovinare chi si nasconde dietro le maschere. Sarà dunque un periodo molto intenso per lei dal punto di vista lavorativo, visto che nei giorni feriali sarà in TV sempre con il suo seguitissimo Oggi È Un Altro Giorno, mentre il sabato sera la vedremo in prima time su Rai Uno con la trasmissione della Carlucci.

Il commovente messaggio per lei

Purtroppo questo momento decisamente magico dal punto di vista lavorativo per lei, è stato intriso anche di un acuto dolore. Il pensiero di Serena è andato a una cara amica di nome Patrizia che da dieci anni non fa più parte di questo mondo. Le manca terribilmente anche perché sono praticamente cresciute insieme.

Le due hanno condiviso ansie, speranze, follie, risate e pianti. Si sono sempre volute molto bene e vissuto insieme ogni cosa. Il suo accorato messaggio condiviso sul suo Profilo Ufficiale Instagram con tanto di foto dal sapore amarcord con la compianta amica è molto commovente. Tantissimi i like ottenuti, così come i più sentiti messaggi di conforto da parte di fan, amici e colleghi.