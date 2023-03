“Cosa c’è stato veramente tra me e Maddalena”: Paky vuota tutto il sacco dopo Amici

Paky ha deciso di uscire allo scoperto dopo l’eliminazione ad Amici e rivela cosa c’è stato veramente tra lui e Maddalena. Tutti ricorderanno le parole taglienti del ragazzo verso la ragazza la quale c’era rimasta molto male.

Dopo l’eliminazione ad Amici, il ballerino Paky ha chiacchierato con Lorenzo Pugnaloni di MondoTv24 e ha rivelato un pò di scoop che erano successi all’interno della scuola di Maria De Filippi. Tra i tanti argomenti, ha rivelato cosa c’è stato veramente tra lui e Maddalena, finalmente è uscito allo scoperto.

Cosa sappiamo su di lui?

Paky, il ballerino che per un pò ha studiato tra i banchi di scuola del programma di Amici di Maria De Filippi, qualche giorno fa, ad un passo dal serale, ha dovuto salutare tutti e abbandonare il programma. In questa nuova edizione di Amici, Paky aveva messo in difficoltà la Celentano, dopo la sfida punitiva tra lui e Samu. Così, la maestra aveva optato per far entrare anche lui in questa nuova edizione.

Durante il suo ingresso però, quello che aveva colpito Alessandra si è andato a scemare nel corso delle puntate, per questo motivo qualche giorno fa, Paky è stato eliminato dal programma. Ecco cosa aveva dichiarato la Celentano in merito:

“Mi piaceva più di Samu e ho pensato fosse un buon acquisto per il programma. Poi è arrivato Alessio e ho cominciato a riflettere, me li sono guardati proprio bene, li ho messi sul piatto della bilancia. Credo sia arrivato il momento di prendersi le proprie responsabilità”.

La verità su Maddalena

Durante la sua permanenza ad Amici, Paky aveva combinato un po’ di guai, parlando male della sua compagna di scuola, Maddalena. Senza mezze parole aveva insinuato che la ragazza fosse “di facili costumi”, ferendola moltissimo. Ripreso anche dai suoi compagni, il ballerino non poté fare altro che scusarsi con la diretta interessata.

Ecco che finalmente, dopo essere uscito da Amici, Paky ha rivelato quello che c’è stato veramente tra lui e Maddalena: “Tra me e Maddalena c’è sempre stata una semplice amicizia, sono io che ho frainteso ma da parte sua c’è sempre stata amicizia. Poi abbiamo chiarito e mi sono scusato. Quando sono andato via c’è rimasta male e io mi sono scusato per l’ennesima volta”.

Il ballerino ha poi concluso parlando del suo amico che considera un fratello: “Samu non lo definisco un amico ma è proprio un fratello. Lui mi ha dato un sacco, mi stava sempre vicino, è un ragazzo d’oro…”.