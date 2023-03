Serena Rossi, il compagno l’ha rivelato senza mezzi termini: “Ecco perchè non la sposo”

Povera Serena Rossi, niente più bouquet da lanciare! Ecco perché il compagno non la sposa più, l’ha rivelato senza mezzi termini. Cosa sarà successo?

Dopo la proposta di matrimonio in diretta da parte del compagno, Davide Devenuto a favore di Serena Rossi, qualcosa è cambiato. Per questo motivo i due non si sposano più, a rivelarlo è stato proprio il compagno di Serena, il quale ha rilasciato la sua motivazione senza mezzi termini. Ecco perché non la vuole più sposare.

Quando è iniziata la loro love story?

Davide Devenuto e Serena Rossi, entrambi attori, si sono conosciuti sul set della soap Un posto al sole nel 2008. All’inizio non si sopportavano, poi qualcosa è cambiata e tra i due è nato un forte legame, che li ha portati ad avere un figlio, Diego nel 2016 e a comprare una casa a Roma, per poter assolvere ai vari impegni di lavoro.

Devenuto è un attore di 50 anni, famoso soprattutto per aver recitato in fiction quali L’ispettore Coliandro, Ho sposato uno sbirro, Rosy Abate, Mina Settembre (insieme a Serena Rossi) e così via.

Serena Rossi invece è una nota attrice, conduttrice, cantante e doppiatrice italiana nata nel 1985 a Napoli. La bella Serena ha spaziato in diversi lavori, ultimamente oltre ad aver recitato nei film Diabolik e Beata te, la ritroviamo anche in fiction di successo quali Mina Settembre, La sposa e l’ispettore Coliandro, giusto per citarne qualcuno.

La proposta in diretta

Nel 2019, durante la diretta di Domenica In, insieme alla zia d’Italia, Mara Venier, Davide ha chiesto la mano di Serena, ottenendo ovviamente una risposta affermativa da quest’ultima. Poi qualcosa è cambiato, c’è stata la pandemia di mezzo e quel vestito bianco tanto atteso è stato riposto nell’armadio. Ecco perché il compagno di Serena Rossi non la sposa più, l’ha rivelato senza mezzi termini.

Davide ama tantissimo Serena, ma semplicemente, di comune accordo, il matrimonio non è nei loro piani futuri: “…per una serie di vicissitudini abbiamo accantonato l’idea e non ne abbiamo più riparlato seriamente. Tanto più che sarebbe difficile anche pianificarlo incastrandolo tra tutti gli impegni di Serena…”.

A tal proposito anche la Rossi ha confermato questa scelta: “Per adesso le nozze non sono in programma e ho pure smesso di chiedermi se e quando ci saranno. Ma non mi lamento: Davide e io stiamo bene così, siamo felici e abbiamo un figlio meraviglioso. In fondo avrei poco tempo per organizzare le mie nozze, perché per i prossimi mesi sono già piena di impegni”.