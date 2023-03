Gabriele Costanzo, Maria senza filtri su di lui: “Ero terrorizzata quando…” | La situazione complicata

Maria De Filippi tempo fa durante un’intervista ha parlato di suo figlio Gabriele Costanzo e ha fatto una rivelazione del tutto inaspettata. Ecco le sue toccanti parole.

In questi giorni Maria De Filippi e il figlio adottivo Gabriele Costanzo sono stati l’uno accanto all’altra durante i funerali di Maurizio Costanzo. Si sono svolti nella Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma e hanno partecipato non solo persone comuni, ma anche volti noti del mondo dello spettacolo italiano. Fiorello, Lorella Cuccarini, Alfonso Signorini, Pier Silvio Berlusconi e tanti altri ancora.

La Mediaset ha deciso di non mandare in onda le puntate dei programmi televisivi condotti dalla De Filippi per una settimana. Quelle attuali sono ancora quelle registrate prima dello spiacevole evento. Infatti all’inizio compare un messaggio di ringraziamenti della conduttrice per il supporto e la calorosità che tantissimi le stanno dimostrando tuttora.

Maria De Filippi sta cercando di tornare alla quotidianità. Non a caso ha presentato la puntata di Amici sabato scorso che il pubblico vedrà domenica prossima dove lei ha esordito in questo modo: “Torno a lavorare. Mi hanno insegnato così”. E’ impossibile non amarla.

Per quanto riguarda il figlio sia lei che Maurizio Costanzo si sono legati a lui fin dl primo giorno. Hanno sempre cercato di tenerlo lontano dalle telecamere per fargli vivere una vita serena. E’ nato a gennaio nel 1990 e ha trascorso gli anni dell’infanzia in un orfanotrofio. A tal proposito la De Filippi ha raccontato com’è stato il loro primo incontro.

“La cosa più bella che mi potesse succedere”

“Ho preso mio figlio Gabriele quando aveva 10 anni. Ero terrorizzata. Ho capito che non si nasce madri, s’impara col tempo e si cresce insieme. E’ stata la cosa più bella che mi potesse succedere. Che sia biologico o adottivo, un figlio è un figlio, punto”. Ecco le bellissime parole pronunciate dalla De Filippi quando gli è stato chiesto della prima volta che i loro sguardi si sono incrociati.

Successivamente ha descritto Gabriele come un allievo non molto eccellente al punto tale da seguire i corsi di recupero. In passato qualcuno aveva ipotizzato una certa simpatia con Raffaella Mennoia, il braccio destro della madre nel programma televisivo. In realtà sono semplici amici, oltre che colleghi perché anche lui lavora dietro le quinte per la realizzazione dei video delle esterne.

Curiosità sul ragazzo

Gabriele ha lavorato anche dietro le quinte di C’è Posta per Te, Amici e Maurizio Costanzo Show. Infatti dopo il diploma è entrato subito a far parte della società dei genitori Fascino PGT S.r.l.

Ha poi fondato la 21Co, la casa discografica che ha lanciato Giordana Angi, Briga e Luigi Strangis. Non è chiaro se sia fidanzato o single.