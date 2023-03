Belen, anche lei ha subito l’atroce destino di molte donne: “Non l’ho mai detto a nessuno ma anche io…”

Belen Rodriguez, nel passato della splendida showgirl tanto dolore. Il racconto del dramma che l’ha sconvolta.

Nonostante sia considerata e pure a buona ragione nel nostro Paese, un’autentica diva, anche lei, come moltissime altre donne nel mondo, ha vissuto momenti molto duri e dolorosi. Oggi è nuovamente felice, sentimentalmente parlando, accanto al marito Stefano De Martino. E ciò ha reso pazzi di gioia e i suoi estimatori.

Quando si sono innamorati, erano entrambi molto giovani. Difatti lui aveva solo 22 anni e lei 26. Allora lei era single, dopo al fine della sua lunga e assai tormentata storia d’amore con l’ex re dei paparazzi, mentre lui era ancora fidanzato con Emma Marrone. Si conobbero ad Amici, dove lui svolgeva il ruolo di ballerino professionista, mentre lei era stata chiamata da Queen Mary per danzare con lui.

Dopo un grandissimo clamore, il grande pubblico ha accettato la loro relazione, che è diventata sempre più profonda e importante. I due si sono be presto sposati e sono divenuti genitori di Santiago. L’idillio però non è durato molto e quando hanno annunciato l’addio i loro estimatori sono rimasti basiti.

Oggi è felice ma nel suo passato c’è stato tanto dolore

Lei ha vissuto poi svariati flirt e altre storie d’amore molto importanti, fra cui segnaliamo quella con Antonino Spinalbese. Con lui ha anche messo al mondo al piccola Luna Marì, che oggi vive con lei e con De Martino, oltre che con Santiago. Belen è talmente felice che starebbe pensando di allargare nuovamente la famiglia con il suo consorte.

Lui pare essere più cauto in tale direzione, sebbene, a detta della moglie, sia un bravissimo papà. Anche lui ha espresso parole al miele nei confronti della sua meravigliosa moglie, sostenendo che non potesse avere una mamma migliore per suo figlio Santiago. Sta di fatto che se ora la Rodriguez è felice e appagata sia dal punto di vista sentimentale che professionale, nel suo passato c’è stato comunque un grande dolore.

Gli aborti spontanei

La donna ha infatti raccontato di un dramma che ha toccato molte altre nel mondo. Si tratta di diversi aborti spontanei. Durante un’intervista a cuore aperto rilasciata a F, Belen ha testualmente dichiarato: “Non l’ho mai detto a nessuno, ma in realtà ne ho persi tre nella mia vita, due prima di Santi e uno fra Santi e Luna”.

All’inizio ha provato molto dolore quando ha vissuto gli aborti spontanei, ma poi, come ha confessato la stessa, dopo aver avuto altri figli, non ha più provato ne dolore ne rimpianto. Non per nulla ha pure dichiarato: “Se una gravidanza non va bene significa che quel feto non era forte. Il corpo è la macchina più intelligente che abbiamo”.