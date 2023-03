Francesco Totti non reagirà affatto bene: Ilary Blasi beccata a cena proprio con lui (e non è Bastian)

La splendida conduttrice dell’Isola Dei Famosi paparazzata a cena con un uomo che non è Bastian. La reazione di Francesco.

Sembra ancora impossibile eppure è davvero tutto vero: Ilary Blasi e Francesco Totti non sono più marito e moglie. Quando la scorsa estate è stata annunciata in maniera ufficiale la fine del loro amore, i loro rispettivi fan, decisamente numerosi, sono rimasti basiti e con il cuore spezzato in mille pezzi.

Sebbene le voci di una grande crisi di coppia si erano già fatte sentire nell’ultimo periodo, è stata comunque una doccia fredda appurare che l’idillio era arrivato al capolinea. Lui aveva iniziato fin da subito a fare coppia fissa con la bellissima Noemi Bocchi, con la quale ha poi preso una nuova dimora nella Capitale.

Ilary invece, dopo aver trascorso vacanze da single in compagnia dei figli, delle sorelle e degli amici più cari, negli scorsi mesi è venuta allo scoperto con il suo nuovo amore. Su tratta dell’affascinante imprenditore tedesco Bastian. Il primo a rivelarci della loro relazione è stato il Magazine Chi, con scatti che li ritraevano complici e affiatati in giro per Roma, oltre che in Germania.

Un momento non del tutto sereno per entrambi

Ora i due non si nascondono più. Si sono fatti tranquillamente fotografare durante le serate della celebre Fashion Week. Ci sono stati gli incontri ufficiali in famiglia e con gli amici. Ilary è ritornata a sorridere. In forma e più bella che mai, si appresta a condurre a breve una nuova edizione dell’ Isola.

I suoi estimatori sono chiaramente molto felici di vederla nuovamente serena e innamorata. Tuttavia, non sta comunque vivendo un momento facile al 100%, visto che è appena andata in scena la prima udienza per la separazione e il divorzio da Francesco, Lui è stato suo marito per tantissimi anni ed è il padre dei suoi figli Christian, Chanel e Isabel.

Il doppio tradimento, come reagirà Francesco?

Sta di fatto che ora Ilary ha deciso di trascorrere una serata in allegria e in compagnia non solo del suo nuovo amore, ma anche di altre persone per lei molto importanti, come le sorelle e alcuni suoi veri amici. Tra di loro ha figurato anche Angelo Marrozzini, che altro non è che il cugino del suo celebre ex Francesco con il quale era praticamente cresciuto.

Accanto a lui la bellissima moglie Giorgia. Dulcis in fundo la Blasi ha deciso di prenotare questa speciale cena sotto il falso nome di Rinaldi, al ristorante Tartarughino, dove lavora in veste di pr, guarda caso, Alex Nuccetelli, grandissimo amico dell’ex Numero 10 della Roma. Ora si attende la reazione di Totti, impegnatissimo tuttavia nei festeggiamenti per i primi 7 anni di vita della piccola Isabel.