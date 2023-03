“Ti sconfiggerò bastarda”: Eros Ramazzotti non ne può più | La dichiarazione di guerra

Il cantante romano più agguerrito che mai sui Social. La sua dichiarazione di guerra non è difatti passata inosservata. Il racconto dei fatti.

Eros è ancora oggi uno degli artisti italiani più apprezzati, amati e ascoltati non solo nel nostro Paese, dove è considerato un mito vivente, ma in tutto il mondo. Ha alle spalle una carriera di tutti rispetto, fatta di anti album, canzoni che sono dei capolavori e autentici tormentoni. Fondamentale sono stati, e per la verità lo sono ancora oggi, i live, dove ama incontrare il suo numerosissimo pubblico.

Un pubblico che lo segue con acuta attenzione anche sui Social, in particolare su Instagram, dove l’uomo ama condividere alcuni momenti della sua quotidianità, anche fuori dal palco. Ultimamente ci ha fatto sognare ad occhi aperti, con uno scatto decisamente dolcissimo e romantico in compagnia di una giovane e bellissima donna.

I due erano intenti a scambiarsi un bacio. Ciò ha reso molto felici i suoi sostenitori che da troppo tempo lo sapevano single. Altra grandissima gioia per lui è quella di diventare a brevissimo nonno per la prima volta. Difatti la sua primogenita Aurora, nata nel corso della sua passata unione con la prima moglie Michelle Hunziker , è in dolce attesa. Il lieto evento è previsto per le prossime settimane,

Ha dichiarato guerra

Professionalmente parlando Eros non si è mai davvero fermato, non solo per quel che concerne la scrittura e la registrazione dei nuovi brani, ma anche sull’aspetto live. È infatti attualmente in tour in giro per il mondo e alcuni momenti dei suoi concerti, sempre gremitissimi, con veloci clip, diventano indelebili nei cuori dei suoi sostenitori.

Sostenitori che ora sognano la pubblicazione di un nuovo dvd live. E ora che è particolarmente attesa la sua data al Forum di Assago, lui ha dovuto dichiarare guerra e pure a spron battuto a lei. Una grande nemica che lui è pronto a sconfiggere al fine di riuscire a dare in pasto ai suoi fan un concerto degno di nota. Chi è costei?

La sua battaglia contro la laringite

Purtroppo il cantante a causa dei continui e assai repentini sbalzi di temperatura, è stato colpito da una brutta laringite. Chiaramente per chi deve usare necessariamente la voce per il proprio lavoro ciò rappresenterebbe proprio un bel problema. Lui non si è proprio perso d’animo e ha iniziato a riguardarsi in maniera particolare, per tentare di guarire il prima possibile.

Si è mostrato in alcune storie, caricate sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram, tutto intento nella sua cucina a sottoporsi a un trattamento di aerosol che è assai utile per sconfiggere le tanto temuta e odiata laringite. Lui è comunque sereno e prontissimo a donare nuove e intense emozioni a tutti coloro che andranno ad ascoltarlo ed applaudirlo dal vivo.