Guendalina Tavassi, colpo di grazia per Antonella: fuoco e fiamme sui social

Guendalina Tavassi ha realizzato un video e pubblicato su Instagram in cui parla velatamente di Antonella Fiordelisi. Con lei c’è un’ex concorrente del Grande Fratello Vip 7.

Guendalina è la sorella di Edoardo Tavassi, concorrente dell’attuale edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. Grazie all’esperienza della casa ha conosciuto Micol Incorvaia, la sua fidanzata. Qualche giorno fa le ha dedicato una lettera in cui ha ammesso di essere innamorato. Lei vive a Milano e lui a Roma, ma sicuramente il problema della distanza geografica sarà risolto.

Edoardo è spesso stato preso di mira dall’esterno, soprattutto per la palese antipatia per Antonella Fiordelisi. Attilio Romita l’ha associato a dinamiche mafiose per questioni legate alle nomination e Sonia Bruganelli l’ha definito un manipolatore. Come se non bastasse si è preso le colpe dei microfoni staccati nel cuore della notte mentre parlava con Edoardo Donnamaria, Nicole Murgia e Micol.

A differenza degli altri, Edoardo non teme di esprimere il suo parere su Antonella. A parer suo il compagno d’avventura dovrebbe mettere la parola fine alla relazione perché altamente tossica per entrambi. Per questo motivo in varie occasioni ha il dito puntato contro.

In suo soccorso c’è sempre la sorella che non nasconde l’idea negativa che ha di Antonella. Di recente ha realizzato un video che sta facendo il giro del web. In sua compagnia c’è Nicole Murgia. Le due hanno ironizzato su un evento avvenuto nella casa. Non sono mancate le polemiche.

Il gesto di Guendalina scatena gli utenti social

Guendalina è non per non avere peli sulla lingua e lo ha dimostrato nei reality, dal Grande Fratello a L’isola dei Famosi. Con il fratello in Honduras ha alterato gli equilibri del gruppo dei naufraghi ormai consolidato. Tuttavia sono riusciti a conquistare il pubblico, dunque ora Tavassi al Gf Vip risulta essere uno dei preferiti.

Eppure nelle ultime ore Guendalina ha fatto un video dove scherza sull’episodio che ha reso protagonisti Edoardo D. e Nicole. Il ragazzo avrebbe toccato il seno di lei perché rifatto. Lui si è incuriosito e ciò ha scatenato una reazione negativa di Antonella. Il gesto è stato imitato, ma non è piaciuto ali utenti social.

“Se non vuoi parlare, stai a casa”

In settimana Edoardo ha avuto una discussione con Davide Donadei perché gli ha fatto una domanda inerente all’ex Chiara Rabbi, conosciuta a Uomini e Donne. L’ex tronista ha perso le staffe e a momenti si sfiorava la rissa.

“Incommentabile Antonella che gli dice: ‘E’ un provocazione, non rispondere’. Se tu non vuoi parlarne, stattene a casa tua. Anche perché noi di te cosa dovremmo sapere…Cosa ha fatto questo tizio?”. Il commento della donna ha lasciato intendere il pensiero che ha del ragazzo, da poco entrato nella casa.