“Ecco il motivo dell’ammonizione di Tavassi”: spunta il video censurato

GF Vip 7, Edoardo Tavassi ammonito. La vera e autentica ragione dell’ammonimento. Il video nascosto.

Indubbiamente la settima edizione del padre di tutti ti reality in versione vip rimarrà nella storia del programma come una delle più scoppiettanti e ricche di colpi di scena. Certamente i telespettatori, che sono ancora molto numerosi, non si sono annoiati nel seguirla, sia durante le varie dirette che sui Social, dove si parla a spron battuto ad ogni ora di ciò che accade in quel preciso istante nella Casa.

Fin da quando ha preso il via ufficialmente, Alfonso Signorini, il suo accorto e carismatico conduttore, ha avuto non poche gatte da pelare, ma grazie alla sua grande esperienza è riuscito a proseguire con il suo programma. Dopo il caso Marco Bellavia, altri episodi di bullismo e scontri, in certi casi infuocati, tra i vari concorrenti, hanno messo a dura prova gli autori.

Ora hanno dovuto infatti correre ai ripari. Pier Silvio Berlusconi, l’affascinante AD delle reti Mediaset, si è stancato degli atteggiamenti eccessivamente aggressivi e volgari che alcuni di loro mettono in atto. Non ne può nemmeno più delle parolacce e dei discorsi da bollino rosso. Stesso discorso per look e abbigliamenti considerati indecorosi.

Tavassi ammonito

Ed è per questo motivo che hanno iniziato a fioccare non solo eliminazioni a sorpresa, ma anche squalifiche vere e proprie. Il caso più eclatante e recente in tale direzione è stato quello di Edoardo Donnamaria, che dopo essere stato chiamato dal conduttore e invitato ad approdare alla Mistery Room, è stato costretto a lasciare immediatamente la Casa.

Tuttavia nel corso della stessa serata, pure un altro gieffino ha ricevuto una sonora lavata di capo, sebbene sia ancora rimasto in gioco. Stiamo parlando di Edoardo Tavassi, che è stato chiamato in confessionale per comunicargli l’ammonizione prima dell’uscita di scena della star di Forum.

Il video censurato che lo inchioda

Il fratello di Guendalina è entrato a far parte del programma dopo molti mesi dal suo avvio. Nonostante ciò si è molto imposto, per il suo carattere da vero leader tra i protagonisti di questa infuocata edizione. Ha intrecciato una relazione con la bellissima Micol Incorvaia, sorella della ben più famosa Clizia, che però è finita ben presto.

I comportamenti di Edo, giudicato sovente tropo sopra le righe, hanno iniziato a stancare molti telespettatori. Ciò che ha fatto scattare la mosca al naso è quello che è accaduto durante una partita di biliardo, quando Tavassi ha lanciato con rabbia la stecca, per poi mettere in atto un gesto considerato osceno. Il video è stato poi censurato, ma non abbastanza in tempo per non essere notato da alcuni utenti.