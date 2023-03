Alfonso Signorini disperato: dopo la squalifica di Donnamaria ne arriva un’altra

GF Vip, la settima edizione si sta rivelando sempre più complicata livello gestionale per il suo conduttore. Alfonso Signorini è disperato. Nuova squalifica in arrivo?

Sebbene la finalissima della settima edizione del padre di tutti i reality in versione vip sia alle porte, non mancano altri colpi di scena che tengono letteralmente incollati i telespettatori allo schermo. Dopo la squalifica, per certi versi inaspettata, che ha fatto molto clamore e discutere sui Social della star di Forum Edoardo Donnamaria, ora potrebbe essercene un’altra di alto pregio.

Ciò sta destando non poco preoccupazione, sia nel cuore che nella mente del carismatico Alfonso Signorini, che quest’anno ha avuto indubbiamente moltissime gatte da pelare durante la messa in onda della trasmissione in questione. Fin dalle sue prima battute ha avuto a che fare con il caso Marco Bellavia, che ancora oggi, a distanza di tanti mesi, fa ancora ampiamente parlare di sé.

Successivamente ha dovuto affrontare altri casi di bullismo ed eliminazioni a sorpresa a causa di alcuni comportamenti scorretti da parte di alcuni concorrenti. Una bestemmia, pronunciata non appena aveva messo piede all’interno della Casa più spiata d’Italia da parte dei Riccardo Fogli gli è poi costata l’immediata uscita di scena.

Dopo Donnamaria, un altro bellissimo pronto per la squalifica?

Non sono poi mancate accese diatribe tra i gieffini, i cui video sono diventati in men che non si dica virali. Tante le antipatie, così come le simpatie che si sono create all’interno del gioco, perché tale dovrebbe essere considerato. Dopo l’uscita di scena del bellissimo Antonino Spinalbese, grande protagonista di questa edizione, ha sempre più tenuto banco la liason tra la Fiordelisi e Donnamaria.

I due si sono di recente riconciliati dopo l’ennesima litigata tra innamorati. Ma ora lui è stato squalificato dal programma e pertanto lei dovrà proseguire il suo percorso senza il suo amore accanto. Tuttavia potrebbe capitale la stessa cosa anche a un’altra bellissima gieffina, visto che il suo lui sarebbe a quanto pare a rischio eliminazione. Di chi si tratta? Fuori il nome!

Dal Moro pronto a lasciare?

Potrebbe trattarsi di Daniele Dal Moro, ex star di Uomini e Donne. Il tronista, durante la più recente puntata serale del reality trasmessa su Canale 5, avrebbe pronunciato una frase da bollino rosso. Tuttavia hanno potuto ascoltarla solo coloro che erano collegati su Mediaset Extra, dal momento che in quel momento sulla Rete Ammiraglia era stata lanciata la pubblicità.

Che cosa avrebbe mai detto Dal Moro di così grave? In poche parole si sarebbe fatto scappare un bel po’ di parolacce e altre parole alquanto volgari. Tra l’altro il gieffino già qualche giorno fa le aveva utilizzate in maniera ancora più pesante durante una sua infuocata discussione con Oriana Marzoli. Ora si attende la sentenza da parte del Grande Fratello.