Giacomo Urtis, che titolo di studio ha: non è assolutamente quello che ti aspetti

Giacomo Urtis, il noto chirurgo plastico dei vip, ha un titolo di studio che non è quello che ti potresti aspettare. Scopriamo chi è l’amico delle star.

Ma voi lo sapete qual è il titolo di studio di Giacomo Urtis? Sicuramente la vostra risposta non corrisponderà alla realtà, in quanto il famoso amico e chirurgo plastico dei vip, ha una qualifica assolutamente diversa da quella che potreste aspettarvi. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

L’intervista al programma Belve

Qualche giorno fa, Giacomo Urtis è stato “vittima” della nota conduttrice, Francesca Fagnani, al suo programma dalla satirica pungente, Belve. In questa nuova intervista, Giacomo Urtis, ha svelato diversi retroscena sulla sua vita. Il noto chirurgo plastico dei vip, spazia dalla sala operatoria ai salottini dei maggiori programmi televisivi, i quali gli hanno fatto guadagnare parecchia popolarità.

L’amico delle star, come viene spesso definito, ha raccontato del suo cambiamento fisico, scorrendo le foto di com’era un tempo, Urtis è cambiato notevolmente, anche grazie ai diversi ritocchi estetici a cui si è sottoposto in prima persona. Nonostante la sua fama e il suo elevato conto in banca, Giacomo, ormai quarantacinquenne, vive ancora con i suoi genitori. Suo padre gli gestisce tutto il patrimonio e gli dà una paghetta di 200 euro a settimana: “…Io non lo so quanto guadagno, vivo di regali. Gestisce tutto mio padre. Lui mi dà la paghetta: duecento euro a settimana. D’altronde vivo ancora a casa con i miei genitori. Mio padre è all’antica, vuole gestire tutto lui, insomma si prende tutto. Mio padre è fatto così… è come il padre di Britney Spears…”.

Per quanto riguarda la trasformazione che sta vivendo ha dichiarato: “Un po’ donna mi ci sento. Non rifarei mai il seno, né taglierei le parti intime. Non sto facendo una terapia ormonale e non penso a una transizione. In questa fase non mi piaccio molto ma piaccio molto agli uomini, alle donne bisex, ai gay…”.

L’indagine della SICRE per il suo titolo di studio

Giacomo Urtis che titolo di studio ha? Non ci credereste mai, non è assolutamente quello che vi potreste aspettare. Nonostante molti vip si rivolgono a lui per diversi interventi di chirurgia plastica ed estetica, Urtis non ha un titolo di studio idoneo, in realtà. Giacomo infatti, si è laureato in Dermatologia e Venereologia e in seguito ha conseguito un master nel settore della chirurgia plastica.

Non avendo mai conseguito la specializzazione di 5 anni in chirurgia plastica ed estetica, Urtis per quanto Dottore non potrebbe lavorare in tale settore. A tal proposito, la SICRE, Società Italiana di Chirurgia Plastica ed Estetica, ha aperto un’indagine nei suoi confronti, dichiarando: “Giacomo Urtis non deve essere considerato e definito chirurgo plastico ed estetico”.