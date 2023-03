Giulia Stabile, riceve un regalo speciale da Belen: il contenuto ha mandato tutti in estasi

Giulia Stabile, la fidanzata di Sangiovanni, riceve uno speciale cadeau dalla splendida Belen. Di che cosa si tratta?

Da quando ha fatto un paio di anni fa capolino nella prestigiosa scuola di Amici di Maria De Filippi, in quell’edizione in cui poi ha trionfato, la ballerina non è poi uscita più di scena. Il successo per lei è stato davvero inarrestabile e ora è richiesta praticamente ovunque, sia in Teatro che in TV.

Amatissima dal grande pubblico, in particolar modo sia dia giovani che dai giovanissimi, è vincente non solo sul lavoro ma anche nella vita privata. Difatti è follemente innamorata di Sangiovanni, il talentuoso cantautore che ha conosciuto proprio alla corte della mitica Queen Mary.

I due, oltre ad amarsi tantissimo, si stimano pure molto, ergo si sostengono a vicenda durante le loro nuove sfide professionali. Giulia ha dimostrato più che mai la sua dolcezza e la sua innata simpatia, anche nel ruolo di accattivante mascotte nell’ultima edizione di Tu Si Que Vales.

Il regalo di Belen per Giulia

Tra l’altro negli ultimi mesi si è ancora mormorato che possa essere lei a prendere il posto della meravigliosa Belen Rodriguez nella conduzione del noto programma del sabato sera di Canale 5. Con l’argentina è in ottimi rapporti e le due hanno speso a vicenda parole al miele durante alcune interviste.

Così la moglie di Stefano De Martino ha voluto omaggiare la sua ben più giovane amica con un regalo decisamente inaspettato e degno di nota. La Stabile l’ha molto gradito. Non per nulla ha deciso di condividere con i suoi numerosissime estimatori sui Social, tramite la pubblicazione di una Storia sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram, il contenuto del pacco regalo appena ricevuto.

Il gesto di Giulia

Al suo interno possiamo notare svariati capi, per lo più coloratissimi, tra pantaloni , giacche, micro top e felpe, che fanno parte della collezione primavera estate del marchio Hinnominate. Si tratta del brand street couture ideato dalla stessa Belen insieme ai suoi adorati fratelli Cecilia e Jeremias.

Parola d’ordine della loro linea è praticità. Non per nulla gli indumenti proposti hanno tagli squisitamente sportivi, senza però mai perdere in alcun modo in eleganza. Se inizialmente il brand aveva puntato su colori più scuri o comunque meno accesi, ora in vista dei mesi più frizzanti e caldi, ha cambiato rotta. E la Stabile, con la sua Storia, ha dimostrato di apprezzarla completamente.