Tomaso Trussardi, non è assolutamente lui il bello della famiglia: la sorella Beatrice batte tutti

Tomaso Trussardi, l’imprenditore bergamasco non sarebbe il più bello di tutta la sua famiglia. La sorella maggiore Beatrice lo batte.

L’ex secondo marito della splendida Michelle Hunziker, sebbene non ami il pettegolezzo, è da tempo uno degli indiscussi protagonisti della cronaca rosa in Italia. Uomo molto affascinante, quando ha iniziato a frequentare la famosa showgirl svizzera, è entrato a far parte di un’autentica bufera mediatica.

Del resto lei è una vera e propria star nel nostro Paese, ergo la sua dolce metà non poteva restare lontana dalle chiacchiere. Quando poi, dopo più di 10 anni d’amore, con tanto di una bel matrimonio e la venuta al mondo di Sole e Celeste, che sono ancora piccine, hanno annunciato la fine del loro amore, i rumors sul loro conto sono triplicati.

Lei ha poi incominciato a vivere un’intensa liason con il sensuale medico Giovanni Angelini. Le loro foto di momenti speciali in Sardegna, nel corso della scorsa estate, hanno fatto in men che non si dica il giro dell’etere. Tomaso ha invece deciso di rimanere single e in tempi recenti, a quanto pare, ha pura tentato un riavvicinamento con la sua celebre ex, che tuttavia non è andato a buon fine.

Un uomo bellissimo e molto corteggiato

Lei attualmente non ha un uomo al suo fianco. Del resto, a estate finita, come è tornata alla base a Milano, nel suo appartamento, Giovanni Angelini era uscito di scena. Ora Michelle sta vivendo in ogni caso un momento decisamente magico, per via dell’arrivo praticamente imminente del suo nipotino. Sarà un bel maschietto e a metterlo al mondo sarà la sua figlia primogenita Aurora, frutto del suo passato amore con Eros Ramazzotti.

Inoltre la Hunziker è ritornata in prime time su Canale 5 con la seconda e attesissima edizione del suo one woman show Michelle Impossibile. Non si ferma comunque il chiacchiericcio riguardo a Tomaso, che è tornato piuttosto attivo sui Social, in particolare su Instagram. L”uomo è davvero bellissimo e molto corteggiato. In ogni caso pare che non sia lui a meritare la palma del più bello in famiglia.

Beatrice Trussardi, la più bella di tutti/e

A conquistarla sarebbe la sorella maggiore Beatrice. La donna, classe 1971, è una vincente imprenditrice. Ha studiato tantissimo fin da giovanissima e si è formata nelle migliori scuole e università. Ha collaborato con ragguardevoli musei e il suo obiettivo di eri come di oggi, è quello di promuovere al massimo grado sia la Cultura che l’Arte a 360°.

Ha preso saldamente le redini della fondazione Nicola Trussardi e ne ha poi creata una tutta sua che reca il suo nome. È sposata e ha due figli. È una persona molto riservata, tant’è che il suo Profilo Ufficiale Instagram è privatizzato. Anche per questo motivo non si sa molto di lei, soprattutto per quel che concerne la sua vita privata, che tale deve rimanere per Beatrice.