Camilla Costanzo, cosa ha detto al padre prima di morire: le ultime toccanti parole

Il retroscena da lacrime sulla morte di Maurizio Costanzo. Ecco cosa ha detto al padre prima di morire, Camilla Costanzo. Preparate i fazzoletti perché lo scenario è veramente molto triste.

La morte di Maurizio Costanzo è stato un episodio molto triste avvenuto in questo 2023. Nonostante siano passati già diversi giorni, è ancora tutto molto vivido, anche perché a soffrire maggiormente in questo momento sono i figli e la povera Maria De Filippi. Nuovi retroscena sono arrivati in merito a questa triste storia, ecco cosa ha detto Camilla Costanzo al padre prima di morire.

L’amore per i suoi figli

Il noto conduttore Maurizio Costanzo, da giovane ha perso molto come padre agli occhi dei figli avuti con la precedente moglie. Più avanti negli anni però, merito anche dell’esperienza e forse della persona giusta al fianco, Maurizio ha recuperato a pieno il rapporto con tutta la sua prole. Proprio grazie a questo clima di pace che si era instaurato, tutti e tre i figli di Costanzo sono sempre andati molto d’accordo tra di loro.

Proprio per questa ritrovata serenità, Costanzo aveva un rito a cui non voleva rinunciare. Ogni giovedì a pranzo tutti i figli tornavano a casa da papà Maurizio e pranzavano tutti insieme. Grazie a questo momento, ognuno di loro potrà conservare sempre dei bellissimi ricordi nel cuore.

Le ultime parole di Maurizio

La morte di Maurizio Costanzo è stata improvvisa e totalmente inaspettata. Era malato sì, ma non in maniera così grave. Per questo il suo peggioramento è stato uno shock per tutti. Uno tra i migliori amici di Costanzo, l’avvocato Giorgio Assumma ha rivelato quali sono state le ultime parole del suo amico rivolte a sua figlia Camilla Costanzo: “Era ancora cosciente. La figlia Camilla gli ha chiesto di recitare l’Ave Maria e lui ne ha sussurrato i primi versi per poi interrompersi e dirle: “Non ce la faccio, continua tu a pregare per me”.

Assumma è sempre stato molto legato a Maurizio, pur essendo di opinioni differenti sul credo religioso, i due sono sempre stati in sintonia. Proprio per questo legame, Assumma ha vegliato insieme alla famiglia il povero Costanzo. A tal proposito, Giorgio, si è dichiarato molto preoccupato per Maria De Filippi:

“Chi mi preoccupa è Maria: dietro l’apparente distacco, nasconde un’emotività profonda, come ho capito quando l’ho vista soffrire per la perdita dei genitori. Può sempre contare sul sostegno del figlio Gabriele e sulla valvola di sfogo del lavoro, ma avrà bisogno di tanto amore da parte di noi amici per colmare, nei limiti del possibile, il vuoto che sente”.