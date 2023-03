Tina Cipollari, commento “fuori luogo” su Nikita: il web si infuria | “Assomiglia a…”

Commento fuori luogo su Nikita da parte di Tina Cipollari. La sua battuta su chi le ricorda la gieffina non è piaciuta al popolo web che si scaglia contro di lei.

Il popolo del web si infuria con Tina Cipollari dopo il commento fuori luogo che la nota opinionista di Uomini e Donne ha rilasciato contro la gieffina Nikita. Secondo lei assomiglia a qualcuno di molto familiare e i followers si arrabbiano. Voi cosa ne pensate?

“L’Onestite” di Nikita

Prima di procedere con Tina Cipollari e la sua frecciatina al veleno, dobbiamo fare un passo indietro e raccontare cosa ha fatto scattare l’opinionista di Uomini e Donne. Nikita Pelizon qualche sera fa, ha riparlato di nuovo della sua cotta epica per il collega Luca Onestini. La gieffina ha dichiarato pubblicamente che ha difficoltà a gestire il sentimento che prova per lui, anche se sa che è tutto finito.

Onestini infatti si sarebbe riavvicinato alla sua ex, Ivana Mrazova, la quale non avrebbe preso per niente bene le dichiarazioni della Pelizon su Onestini. Proprio per questo motivo la donna è arrivata davanti alla porta rossa del GF e avrebbe chiesto spiegazioni a Nikita, dicendole:

“Sicuramente mi chiederai cosa ci faccio io qui, per te. Come ben sai sono entrata in Casa come ex fidanzata di lui, la mia priorità era capire il nostro rapporto che fine doveva fare e siamo riusciti a ricucirlo, con alti e bassi. Quello che mi ha infastidito è che in queste quattro settimane, tu non hai mai parlato di Luca e ho visto che tu, una volta che sono uscita, ho visto che ne hai parlato di nuovo, insinuando delle cose che non c’erano”.

Ovviamente la Pelizon, avrebbe così replicato ad Alfonso Signorini: “Sono straconsapevole del fatto che abbiamo avuto tanta chimica, mi piaceva tantissimo il lato bello di lui. Ho l’Onestite e quando torna me la devo gestire. Io mi controllo, so perfettamente che la storia tra di loro non sia finita, si vede che c’è qualcosa ancora tra loro, cerco di soffrire in silenzio…”.

È palese che questa infatuazione sia unidirezionale in quanto Onestini pensa solo alla Mrazova, per lui Nikita è solo un lontano ricordo.

Ecco a chi assomiglia Nikita per Tina

Dopo tutto il caos scoppiato in studio per i commenti di Nikita su Onestini, anche la nota opinionista Tina Cipollari ha commentato l’accaduto. La sua dichiarazione ha fatto infuriare il web…o meglio le dirette interessate, in quanto in molti hanno “appoggiato” la sua dichiarazione. Secondo la Cipollari: “Non so perché ma Nikita mi ricorda Gemma, a loro basta uno sguardo”.

Alfonso Signorini non ci ha pensato su un attimo e ha fatto leggere alla Salemi, il commento della Cipollari in diretta. Ovviamente la Pelizon ha preferito non replicare, chissà Gemma cosa dirà di questa frecciatina rilasciata dalla sua acerrima nemica?