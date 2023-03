“Devo confessare una cosa…”: Paola Turci a ruota libera | Francesca Pascale chissà come la prenderà

Paola Turci, la meravigliosa cantautrice senza alcun freno sulla sua consorte Francesca Pascale. La sua confessione.

Sono indubbiamente una coppia molto amata e stimata, quella composta dalla nota cantautrice e dalla politica, che per tanti anni ha fatto coppia fissa con l’ex premier Silvio Berlusconi. Le loro fotografie, sia singole che insieme, sono, in men che non si dica, super commentate. Inoltre diventano facilmente virali.

Innamoratissime e complici, sono anche molto impegnate nei loro rispettivi lavori. Paola è colei che è maggiormente attiva sui Social anche per tenere costantemente aggiornati i suoi estimatori sulla sua assai intensa attività musicale. Artista amatissima, possiede da tempo uno zoccolo dure di fan, che adorano ammirarla soprattutto dal vivo.

Francesca invece è più riservata e non ama molto rilasciare interviste e/o parlare di sé. A parlare per lei sovente ci pensa la sua splendida moglie. Spigliata e solare, la Turci ha parlato a ruota libera della sua vita, della sua carriera e del suo rapporto con la Pascale durante una sua ospitata da Alessandro Cattelan.

Lei era una sua fan

Inevitabile è stato indagare non solo sul loro sentimento, che ancora oggi è davvero fortissimo e invidiabile, ma anche su come le due si siano conosciute. Del resto anche quando nella quotidianità si incontrano amici, parenti e conoscenti, tale domanda viene sovente messa sul piatto.

Pertanto essa non è sembrata inopportuna ai numerosi estimatori di Paola. Sotto sotto nemmeno lei ne è rimasta sorpresa e alla fine ha rivelato moltissimi aspetti della loro conoscenza. Per prima cosa ha svelato che la Pascale è sempre stata una sua grande fan. Non per nulla le due si sarebbero conosciute proprio a un live della splendida cantautrice.

Complice la musica e una nota giornalista

In ogni caso a fare in qualche maniera da Cupido per loro è stata Francesca Fagnani. In che senso? La giornalista e conduttrice di Belve ha intervistato tempo fa sul Fatto Quotidiano la Pascale. Paola l’ha letta con molta attenzione ed è rimasta profondamente colpita dalle risposte di colei che poi è divenuta sua moglie.

Poco dopo la politica è andata a vedere dal vivo a Torino Paola. Lei l’ha notata subito come è salita sul palco e si è molto emozionata nel notarla tra il pubblico. A fine esibizione, hanno avuto modo di conoscersi e di parlare a lungo, oltre che scoprire così, un poco alla volta, di essere fatte l’una per l’altra. Il resto è storia recente come lo è il loro immenso amore.