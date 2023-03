“Hanno dato a Micol calze coprenti”: autori del Gf Vip smascherati dal web | Cosa sta capitando

GF Vip 7, nuovo e potente chiacchiericcio riguardo alla trasmissione di Canale 5. Il gesto degli autori che non è passato inosservato.

Ormai ci siamo, la tanto attesa finale di questa scoppiettante edizione del padre di tutti i reality in versione vip è praticamente alle porte. I telespettatori a questo punto non vedono l’ora di scoprire chi la vincerà. Tra i nomi più papabili che si leggono in Rete c’è quello di Antonella Fiordelisi, che ora sta soffrendo per l’uscita a sorpresa dalla Casa più spiata d’Italia del suo Edoardo Donnamaria.

Il giovane è infatti stato appena squalificato per via di alcuni suoi atteggiamenti e frasi ritenuti/e fuori luogo dagli autori. Altra indiscussa protagonista, sebbene sia entrata a far parte del gioco molto dopo dal suo fischio d’inizio, è Micol Incorvaia. La ragazza ha vissuto un rapporto complicato ed altalenante con Edoardo Tavassi.

Ha molto sofferto per alcuni comportamenti del fratello di Guendalina e l’idillio è ormai belle che finito. La giovane ha colpito immediatamente i fan della trasmissione per la sua ragguardevole bellezza e per il suo carattere forte e determinato, ma comunque sensibile. Ed è per questo suo modo

Micol, grande protagonista di questa edizione

Si è lasciata andare agli sfoghi più volte nel corso di questa sua nuova esperienza. Inoltre ha anche espresso, soprattutto nell’ultimo periodo, il desiderio di uscire dal gioco il prima possibile, in quanto profondamente stanca di certe situazioni, per lei assolutamente sgradevoli, che si erano create all’interno della Casa.

Alla fine il grande pubblico non l’ha ascoltata e, anche quando lei era stata messa al televoto, non l’ha fatto uscire dal gioco. Dunque Micol ha ancora la possibilità, per la verità sussurrata da numerosi utenti in Rete, non solo di poter arrivare alla finalissima, ma anche di salire sul carro della vincitrice.

La sua richiesta prontamente accettata dagli autori

La ragazza poi, nel corso dell’ultima puntata serale, mentre si preparava per la diretta, ha rivelato che le stavano andando a prendere delle calze coprenti. In effetti poi l’abbiamo notata seduta sul divano, insieme agli altri concorrenti, con indosso suddetto paio di collant di colore nero. Tutto questo non è affatto sfuggito al vasto popolo del Web,

Infatti esso ha puntualmente voluto sottolineare il fatto, facendo intuire che dunque gli autori interagiscano moltissimo con i concorrenti. Oltre a ciò altri fan del reality hanno prontamente considerato il fatto che la richiesta dell’Incorvaia sia da collegarsi a quella fatta da Pier Silvio Berlusconi di comportarsi e abbigliarsi in maniera più consona al programma.