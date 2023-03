Marta Flavi, non si è risparmiata: “Maria De Filippi? Era la donna più…”

La bellissima Marta Flavi a ruota libera sulla vedova Costanzo. Le sue parole per Maria.

La conduttrice ed ex star della più recente edizione di Ballando Con Le Stelle, ha voluto, dalle pagine del settimanale Nuovo, dire la sua, non solo riguardo al suo celebre ex Maurizio Costanzo, da poco scomparso, ma anche sulla sua ultima moglie. Stiamo ovviamente parlando della mitica Queen Mary.

Marta è stata sposata con il noto giornalista per circa un anno e mezzo. Fu lei a intuire per prima il legame che c’era tra di lui e la regina indiscussa delle Reti Mediaset. Dopo dei rapporti inizialmente complicati, ultimamente gli ex coniugi avevano ripreso a sentirsi telefonicamente con un certo piacere reciproco.

Inoltre la donna ha raccontato di averlo rivisto recentemente, per stessa richiesta di Maurizio. Tramite un agente di spettacolo molto famoso, le era stato richiesto di raggiungerlo al Teatro Parioli, dove registrava il suo rinomato Maurizio Costanzo Show. Lei, al fine di passare inosservata, aveva deciso di indossare un’elegante parrucca nera.

Rapporti distesi con l’ex

A lui piacque tanto tale trovata e rise di gusto quando la vide così conciata. Iniziò anche a chiamarla Madame. I due in quell’occasione hanno parlato a lungo e si sono chiariti. Hanno messo da parte i rancori passati e i rapporti da allora sono stati ben più distesi e sereni. La notizia è stata una vera e propria coccola per i cuori dei numerosi estimatori di entrambi.

Marta, nel corso della sua intervista a cuore aperto per il settimanale Nuovo, per il quale cura una seguitissima rubrica dedicata al vasto mondo dei sentimenti, non ha potuto fare a meno di dire la sua opinione riguardo alla compianta vedova Costanzo. Maria è ovviamente distrutta dal dolore, ma nonostante ciò ha deciso di tornare ben presto al lavoro.

Le sue parole per Maria

Il primo programma che ha registrato è stato Amici . Inoltre poco prima della messa in onda di una nuova puntata di C’è posta Per Te, registrata da molti mesi ormai, ha voluto ringraziare con un messaggio scritto tutte quelle persone che le sono state accanto in un momento così difficile e drammatico per lei e i suoi cari.

Pure la Flavi ha voluto a suo modo starle vicina, sostenendo che si immedesima nel suo dolore. L’ha pure definita il più grande amore di Maurizio, oltre che la donna più giusta per lui in assoluto. Dichiarazioni molto belle e dolcissime, volte a dimostrare un’altra volta quanto fosse realmente speciale l’amore che vigeva tra la De Filippi e il suo adorato Maurizio.