Marica Pellegrinelli incintissima: spunta la foto che farà impazzire Eros Ramazzotti

Marica Pellegrinelli incintissima in uno scatto che è diventato virale. Questa foto farà impazzire Eros Ramazzotti, il quale attualmente sta iniziando una nuova relazione con un’altra.

A Eros piacciono giovani, questo l’abbiamo capito tutti, la sua nuova compagna, pare possa essere addirittura classe 1992. Cosa ne penserà quindi Ramazzotti della foto di Marica Pellegrinelli incintissima che sta facendo il “giro” dei social? Che ruolo ha William Djoko in tutto questo?

La storia durata 10 anni senza happy ending

Quando si pensa ad Eros Ramazzotti, chissà perché ci viene subito in mente la sua love story con Michelle Hunziker. Forse perché è stato un momento epico, forse perché in quel momento Eros ha “tirato fuori” delle canzoni bellissime dedicate alla sua ex e alla loro figlia, Aurora Ramazzotti, chi lo sa. Quando si sono lasciati, i fan hanno pianto con loro. Hanno sperato tutti in un ritorno di fiamma, ma i due hanno preso strade diverse.

Ramazzotti infatti, nel 2009 si è sposata con l’allora giovanissima modella, Marica Pellegrinelli. Come sappiamo bene, la loro love story è durata 10 anni, dove i due piccioncini hanno messo al mondo due figli, Raffaela Maria e Gabrio Tullio. La donna però si sentiva sempre sola, è diventata mamma troppo giovane e vivere insieme ad una star famosa ovunque, di tanti anni più grande, non è stato facile. Proprio per questo motivo i due, come dichiarato da Marica, nel 2019 si sono lasciati: “…Finché i bambini non sono andati alla scuola dell’obbligo seguivo sempre mio marito in tour. Poi ho smesso. E infatti, è finito anche il matrimonio”.

Attualmente, la Pellegrinelli è di nuovo super innamorata del suo nuovo compagno, William Djoko, il quale ha ricevuto l’approvazione anche da Eros. I due ex coniugi infatti sono rimasti in buoni rapporti per amore dei loro figli. Anche Eros si è dato da fare altrove, a discapito di tutti che lo avrebbero rivoluto vedere insieme a Michelle, dopo la crisi con Trussardi, attualmente il cantante è apparso sui social con una misteriosa nuova fiamma, anch’essa molto più giovane di lui.

Il “pancione” di Marica Pellegrinelli

Spunta la foto virale che ha fatto impazzire “di ricordi” Eros Ramazzotti. Una Marica Pellegrinelli incintissima del suo secondogenito, Gabrio Tullio. La donna ama molto i suoi figli e anche se con Eros Ramazzotti hanno chiuso definitivamente un capitolo, i loro figli sono il bene più grande della donna.

A quell’epoca, Marica era ancora molto felice e molto innamorata del suo Eros. In questo scatto i ricordi di quel momento riaffiorano alla mente, come ha scritto anche la Pellegrinelli, quel ricordo è stato immortalato e conservato.