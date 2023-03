Diletta Leotta ‘resta’ senza lavoro: proprio adesso che pensava di allargare la famiglia

Brutte notizie per Diletta Leotta. Sembra che le cose da un punto di vista lavorativo non stiano andando molto bene. Ecco che cosa sta succedendo.

Nata a Catania il 16 agosto 1991, Diletta Leotta è sia una conduttrice televisiva che radiofonica. All’età di 15 anni si è fatta notare partecipando a un concorso di bellezza e da allora ha iniziato a muovere i passi nel mondo dello spettacolo italiano. La vera svolta alla sua carriera è arrivata nel 2011 quando la Mediaset le ha affidato la conduzione di Buon Compleanno La5.

A seguire è passata alla rete Sky e ha avuto modo di condurre dei programmi televisivi dediti allo sport affiancando colleghe del calibro di Ilaria D’Amico. Successivamente è diventato il volto principale di DAZN. Allo stesso tempo si è dedicata alla radio conducendo 105 Take Away con Daniele Battaglia.

Per quanto riguarda la vita privata dopo la relazione giunta al capolinea in modo del tutto inaspettato con Can Yaman, adesso la conduttrice è felice accanto al nuovo fidanzato. Lui è Loris Karius, calciatore della squadra Newcastle. Si sono conosciuti prima dell’avvento dell’anno corrente a una cena di amici in comune a Londra e da allora sono inseparabili.

Sembra che le cose stiano andando per il verso giusto stavolta, dato che si dice che potrebbe essere in dolce attesa. Delle foto hanno scatenato la curiosità degli utenti social. Per ora non è ancora arrivata una conferma della diretta interessata. Purtroppo non si può dire lo stesso del lavoro, poiché rischia di perderlo. Ecco cosa sta succedendo.

L’hashtag che sta spopolando

Da anni Diletta Leotta è al timone della conduzione di DAZN, una piattaforma a pagamento che propone temi inerenti al mondo dello sport. Tutti sono concordi nel dire che lei abbia le carte in regola per ricoprire la sua attuale carica. Il tocco di perfezione vien dato proprio dalla sua inestimabile bellezza.

Eppure su Twitter sta spopolando l’hashtag #disdettadazn dopo la sentenza della Corte d’appello federale. Il motivo? I tifosi della Juventus non hanno accettato l’esito, quindi sarebbe un invito a non pagare più la piattaforma. Non si sa come andrà a finire la faccenda, dunque non è detta l’ultima parola.

Rotondità sospette

Nel giorno di San Valentino la coppia ha pubblicato degli scatti dimostrando che tutto va a gonfie vele. Lui vive in Gran Bretagna mentre lei a Milano, eppure riescono a trovare del tempo per stare insieme. Come se non bastasse lui è volato in Sicilia per le presentazioni ufficiali in famiglia.

Di recente stanno circolando sul web delle foto di lei con delle rotondità sospette. Infatti gli amici più stretti sostengono che diventeranno genitori in estate. Sarà vero? Per scoprirlo non ci resta che attendere ulteriori dettagli sulla faccenda.