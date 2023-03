Il Gf Vip ruberà l’opinionista a un altro storico programma Mediaset: il ‘colpaccio’ di Alfonso Signorini

Alfonso Signorini potrebbe valutare l’idea di proporre a un volto noto della Mediaset di ricoprire il ruolo di opinionista nella prossima edizione del Grande Fratello Vip 7. Ecco tutti i dettagli.

Il Grande Fratello Vip 7 sta facendo discutere per alcune dinamiche che si stanno creando all’interno del gruppo. Edoardo Donnamaria è stato squalificato per colpa di alcuni atteggiamenti scorretti avuti nei confronti di Antonella Fiordelisi. Poi Edoardo Tavassi ha solo avuto un provvedimento per aver lanciato la stecca del biliardo con brutalità rischiando di colpire qualcuno.

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro hanno litigato per l’ennesima volta in modo alquanto brusco dopo la diretta di giovedì scorso al punto tale da censurare le immagini e le parole dette. I telespettatori credono che ci possa essere un’altra squalifica perché Alfonso Signorini è stato chiaro sul comportamento da adottare davanti alle tele4camere.

Per fortuna il conduttore sa che può contare su un cast d’eccezione. Ha accanto Sonia Bruganelli e Orietta Berti nel ruolo di opinioniste e Giulia Salemi in qualità di portavoce del popolo di Twitter. Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli, invece, conducono il Gf Vip Party.

Sul web è staro realizzato un sondaggio in cui viene chiesto chi tra Giulia e Soleil si vorrebbe vedere nella prossima edizione come opinionista. Per ora gli utenti social hanno espresso la preferenza che ricade sull’ex di Luca Onestini, ma l’esito non avrà un valore significativo. Eppure tra le due litiganti potrebbe godere il terzo incomodo, cioè una vera opinionista di professione.

Alfonso Signorini vuole lei, braccio destro della De Filippi

Alfonso Signorini sa su chi poter fare affidamento per ottenere sempre dei buoni risultati in termini di ascolti. Proprio per questo ha puntato sui giovani, nonché ex concorrenti del reality. L’anno scorso c’era la bellissima Adriana Volpe al posto della Berti, la quale non perdeva occasione di discutere con la Bruganelli. Stufo della tensione, il conduttore ha deciso di fare un cambio.

Adesso pare che voglia fare l’ennesimo colpaccio portando via un’opinionista da un amato programma televisivo della Mediaset. Secondo ciò che si legge sui social, la persona in questione non è altro che Tina Cipollari, pilastro fondamentale di Uomini e Donne di Maria De Filippi.

Un pezzo più unico che raro

Tina non ha peli sulla lingua, dice quello che pensa senza giri di parole e nessuno sfugge alla sua lente di ingrandimento. Con Gianni Sperti commenta le dinamiche sentimentali che si creano all’interno dello studio e spesso si sfocia in discussioni.

Ha tutte le caratteristiche che piacciono a Signorini. Tuttavia si tratta di voci di corridoio prive di fondamento. Per questo motivo bisogna attendere ulteriori notizie in merito alla faccenda.