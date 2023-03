Rai, insulti e umiliazioni tra due famosissimi volti tv: si è scatenata una vera e propria ‘rissa’

È scoppiata una vera e propria “rissa mediatica” tra due volti famosissimi di mamma Rai. Insulti e umiliazioni a colpi di tag…cos’è successo?

Il confine tra satira e insulto è veramente molto breve, una frase che può far ridere a tanti, può non piacere al diretto interessato. Essere derisi non piace a nessuno, ecco perché non stupisce il fatto che sia scoppiata una vera e propria “rissa” tra due volti tv molto noti della Rai. “Volano” insulti e umiliazioni, come andrà a finire la storia?

È iniziato tutto con una rubrica

I programmi dalla satira pungente, si sa, fanno ridere il pubblico da casa che ama vedere ridicolizzati i protagonisti della storia. Questi ultimi però non sempre ne sono felici, anche perché sapere che tutta Italia ride di te, beh potrebbe dare fastidio. In questo caso, è iniziato tutto per uno scherzo, alla fine quella battuta innocente si è trasformata in una vera e propria rubrica.

Il nome del malcapitato viene citato anche nel titolo e l’oggetto della risata sono i commenti che il noto attore posta sui suoi social. Il paragone tra i suoi commenti e quelli degli adolescenti, non è piaciuto molto all’autore di quei post, il quale si è “stufato” di subire un siparietto che va avanti da tanto tempo. Ovviamente se la Rai continua a mandarlo in onda è perché la storia funziona. Al pubblico piace non c’è niente da fare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Walter Nudo (@walter_nudo)

Il botta e risposta

Dagli indizi che vi abbiamo dato finora, siamo sicuri che avete capito subito chi sono i due protagonisti della storia. Da un semplice post social è scoppiata una “rissa” mediatica senza senso tra i due volti della televisione molto famosi alla Rai. Frecciate al veleno, insulti e umiliazioni ne sono scaturiti da tutto ciò. Walter Nudo non perdonerà tanto facilmente Alessandro Cattelan.

Facciamo un passo indietro e cerchiamo di capire meglio il fulcro della storia. È iniziato tutto con un Cattelan spiritoso che ha creato la rubrica, “E’ nudo o no?” durante il suo programma, Stasera c’è Cattelan su Rai 2. In pratica, Alessandro invita il pubblico in studio, la “sua” band e i The Pills a tentare di indovinare se le frasi che si sarebbe prestato a leggere erano state scritte da delle adolescenti o da Walter Nudo.

Il siparietto comico però che ridicolizza molto il noto attore, non è piaciuto per niente a Walter, il quale con un esplicito post, ha risposto al conduttore, taggandolo addirittura. Ovviamente il conduttore non ci ha pensato su due volte a riportare tutto il “botta e risposta” tra i due durante la puntata del suo show di qualche giorno fa. Nel post che vi abbiamo allegato troverete tutta la conversazione. E voi cosa ne pensate? Ha ragione Cattelan o Nudo?