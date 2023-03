‘Francesco, come ti sei ridotto?’ Totti mai visto così prima: è impossibile riconoscerlo

Francesco Totti in queste ore si è mostrato sui social in una versione inedita. Ecco come si è presentato alla sua dolce metà che non ha esitato a condividere una Instagram story.

Da luglio Francesco Totti e Ilary Blasi hanno preso strade diverse, annunciando così la separazione che ha colto tutti alla sprovvista. All’inizio tutti avevano puntato il dito contro Noemi Bocchi etichettandola come il terzo incomodo. Totti non ha esitato a difenderla riferendo che lei è arrivata in un secondo momento nella sua vita.

Sono usciti allo scoperto il giorno del compleanno di lui dandosi un bacio davanti a tutti gli invitati, compresi i figli dell’ex capitano della Roma. In questo modo avrebbero fatto saltare i piani di Ilary, dato che ha pagato un investigatore privato con l’intento di coglierli in flagrante. Totti ha insinuato che lei sarebbe stata la prima a compiere un gesto di infedeltà per poi tornare sui suoi passi.

Adesso anche la conduttrice de L’Isola dei Famosi è felice accanto a un’altra persona, ovvero Bastian Muller. L’imprenditore tedesco ha conquistato il suo cuore, anche se a San Valentino non sono stati insieme. Lei ha trascorso il giorno dedicato agli innamorati con le figlie e di lui non c’è stata alcuna traccia. Probabilmente ha deciso di vivere la love story lontana da occhi indiscreti.

Noemi e Totti si stanno godendo i primi mesi di fidanzamento, in quanto lo fanno alla luce del sole da mesi. Hanno trascorso le vacanze natalizie oltreoceano e si sono concessi quale ora piacevole il 14 febbraio. Ad aggiornare i follower è sempre lei. Infatti nemmeno stavolta ha fatto eccezione, mostrando la dolce metà in una versione inedita.

Francesco Totti nei panni di un super eroe

Nella storia di Instagram di Noemi è evidente che si trovano in un negozio di giocattoli. Non si sa per quale motivo, forse per regalare un giocattolo alla terzogenita di Totti o a qualche altro bambino di loro conoscenze. Fatto sta che la coppia si è divertita per una manciata di secondi con una simpatica trovata di lui.

In poche parole ha indossato una maschera di Hulk, il personaggio immaginario della Marvel Comics. Non si è limitato solo a indossarla, ma ha anche assunto l’atteggiamento tipico del super eroe. Noemi ha prontamente preso il cellulare per immortalare l’amato in quel momento goliardico.

Gli ex ai ferri corti

A breve avrà inizio la sentenza legale tra i due ex per l’affidamento dei figli e la divisione del patrimonio di famiglia. Solo Isabel, essendo piccola, andrà sicuramente a vivere con la madre. Chanel e Cristian, invece, potranno scegliere.

Secondo fonti attendibili la faccenda andrà avanti per le lunghe perché non si è arrivato a un accordo. Totti e Ilary non si parlerebbero più, ragion per cui tutto risulterà più difficile. Non c’è da stupirsi se lui abbia voluto concedersi qualche minuto per divertirsi con Noemi.