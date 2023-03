Raimondo Todaro torna sui suoi passi: ‘lascia’ la Tocca per una sua vecchia conoscenza

Tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca c’è aria di crisi? Pare che lui ultimamente preferisca la compagnia di terzi. Andiamo a scoprire come stanno realmente le cose.

Raimondo Todaro è noto al pubblico italiano grazie a Milly Carlucci che gli ha dato la possibilità di ricoprire il ruolo di ballerino professionista di Ballando con le Stelle. Per anni ha appassionato i telespettatori con le sue fantastiche performance. L’edizione del 2006 è stata vinta da lui e Cristina Chiabotto. Poi ha accettato la proposta di Maria De Filippi e ora è per il secondo anno il maestro di ballo di Amici.

I telespettatori assistono divertiti ai simpatici siparietti che crea con Alessandra Celentano. I due spesso discutono per colpa di opinioni diverse sugli allievi. Quando Raimondo ha dato dei banchi ad altri giovani talenti la Celentano si è lamentata perché ciò avrebbe significato ridurre le possibilità di accesso al Serale agli altri.

Tra i suoi allievi c’è Mattia Zenzola, al quale ha dato la maglia del Serale. Ha sempre apprezzato le sue doti artistiche, quindi lo ha voluto premiare per il lavoro svolto negli ultimi mesi in sala prove. In realtà ancor prima del talent show hanno avuto modo di conoscersi. Del resto il maestro tende a instaurare anche un rapporto umano con i ragazzi.

Come se non bastasse nel programma televisivo ha avuto modo di riavvicinarsi alla moglie Francesca Tocca. Si erano lasciati e lei è finita al centro del gossip con Valentin Dumitru. Poi i due hanno voluto darsi un’altra possibilità per la gioia dei fan. Eppure in queste ore pare che lui preferisca un’altra compagnia.

Una Instagram story che non lascia alcun dubbio

Essendo un personaggio pubblico, Raimondo Todaro tende a condividere la sua quotidianità sui social. Oltre agli scatti artistici, mostra anche quelli di vita quotidiana. Nelle ultime ore ha realizzato una Instagram story in cui è in compagnia di Cristian e Nunzio, ovvero due ballerini di una delle precedenti edizioni di Amici.

Cristian è stato eliminato nella seconda puntata del Serale di Amici 2021 contro Crytical mentre l’altro è riuscito a portare più avanti il suo percorso. Il primo è stato scelto per uno spettacolo tenutosi nel Vaticano e anche il secondo si sta impegnando nel mondo della danza. Attualmente è fidanzato con Cosmary Fasanalli, ex allieva e la velina mora di Striscia la notizia.

Verso il Serale

A breve il pubblico assisterà alla fase del Serale, ma prima non mancheranno dei colpi di scena nella puntata di domenica 12 marzo 2023. Sarà la prima puntata registrata dopo la morte di Maurizio Costanzo, in cui la De Filippi dirà “Torno a lavoro, così mi hanno insegnato”.

Secondo fonti attendibili ci saranno due eliminati, ma uno dei due potrà esibirsi lo stesso al Serale. Per scoprire maggiori dettagli, non ci resta che attendere nuovi sviluppi.