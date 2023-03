Cristina Scuccia, la lieta notizia è arrivata all’improvviso: gioia incontenibile

Cristina Scuccia senza più alcun freno. La lieta novella che scalda il cuore dei suoi numerosi fan.

L’abbiamo conosciuta moltissimi anni fa, quasi 10, quando, con indosso la tonaca, si è fatta conoscere in Italia e non solo come la suora rock. Ha calcato con grinta e determinazione il palco do di The Voice of Italy, conquistando in men che non si dica non solo i telespettatori, ma anche i giudici.

A lavorare con lei è stato J-Ax. Ha trionfato nell’edizione 2014 e da lì ha inciso svariati album, comprese tante cover. Tuttavia, avendo scelto la vita religiosa, non ha potuto dedicarsi moltissimo alla promozione dei suoi lavori e fare veri e propri tour. Poi, pian piano, è uscita dalle scene e in molti, vinti per lo più da un sentimento di grande curiosità, hanno iniziato a chiedersi che fine avesse fatto la donna.

È apparsa qualche mese fa negli studi di Verissimo, il rotocalco di punta delle Reti Mediaset, in una veste tutta nuova. Senza il velo e coi suoi lunghi capelli corvini sciolti era un’altra. Trucco leggero e look super femminile, così si è mostrata in TV l’artista. Ha parlato nel corso della sua lunga e accorata intervista della sua scelta, ben ponderata e sofferta, di lasciare la vita religiosa, per la quale non si sentiva più tagliata.

La sua strada è la musica

La musica ha sempre fatto parte di lei e ha deciso di percorrere la strada musicale a livello professionale. Del resto è ciò che la rende felice. Ha preannunciato di avere iniziato a lavorare a nuovi e importanti progetti. Cristina, che si sta preparando a dare in pasto ai suoi estimatori belle date live, ha dato loro, tramite i Social, un nuovo lieto annuncio.

Ciò ha scaldato immensamente i loro cuori. Costoro poi non vedono l’ora di poterla incontrare dal vivo per poter scambiare quattro chiacchiere con lei e realizzare un bel selfie, che oggi va tanto di moda. Lei è molto attiva sui Social, in particolare su Instagram, ove ama mantenere, quando gli impegni lo consentono, un contatto diretto coi suoi followers.

La lieta novella

Followers che non sono rimasti estasiati non solo dalla bellissima notizia che lei ha annunciato, ma anche da alcuni suoi nuovi scatti. Difatti nel darla, Cristina si è mostrata con indosso un elegantissimo e super femminile tailleur pantalone rosa. Sensuale e bellissima, ha incantato tutti quanti in men che non si dica. Quale è stata la lieta novella?

A partire dal 17 marzo, sarà disponibile La Felicità È Una Direzione, il suo nuovo brano, che si preannuncia già un autentico successo. Nel frattempo la Scuccia si prepara ad affrontare una nuova avventura. Quale? La sua esperienza di naufraga alla nuova e assai attesa edizione dell’Isola Dei Famosi. I suoi fan sono sempre più in trepida attesa di vederla in azione in Honduras.