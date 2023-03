Piero Barone, chi è la fidanzata del cantante de Il Volo: ora sappiamo tutto

Piero Barone, uno dei membri de Il Volo, ha incuriosito per la sua vita sentimentale. Andiamo a scoprire se c’è qualcuno nel suo cuore.

Nato a Naro il24 ottobre 1993, in provincia di Agrigento, Piero Barone fa parte de Il Volo con Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto. Fin da piccolo ha amato la musica, così il nonno gli ha pagato le lezioni di canto. Nel frattempo si è diplomato in Amministrazione e Marketing. All’età di 16 anni è stato baciato dalla fortuna grazie alla partecipazione a Ti lascio una canzone condotto da Antonella Clerici.

L’esperienza televisiva gli ha permesso di conoscere Gianluca e Ignazio. I tre decisero di collaborare e chiamarono i gruppo The Tryo per poi cambiarlo nel 2011 con Il Volo. In poco tempo hanno riscosso un grande successo dall’altra parte del mondo dopo aver firmato un contratto con la Geffen Records, una casa discografica dei Stati Uniti d’America.

La popolarità decolla quando ottengono la vittoria nel 2015 al Festival di Sanremo con la canzone Grande Amore. Si sono aggiudicati il terzo posto all’Eurovision Song Contest tenutosi nello stesso anno. Hanno partecipato anche a vari concerti di Natale.

Sul lato sentimentale, Ignazio è fidanzato con la giovane ballerina professionista Ana Paula Guardes e Gianluca con Eleonora Stodaro, una grafica designer che lavora nel capoluogo lombardo. E Piero? Ecco chi c’è nel cuore.

Fidanzato o single?

Piero Barone ha avuto accanto delle donne bellissime. La relazione più importante è stata con Valentina Allegri, ovvero la figlia di dell’allenatore di calcio Massimiliano Allegri. Si sono lasciati senza comunicarlo, in quanto i dubbi sulla rottura sono emersi per l’assenza del cantante alla festa di laurea di lei. La conferma è arrivata quando Valentina ha pubblicato delle foto sui social in vacanza con Nicolò De Devitiis.

Successivamente è stato legato a Veronica Ruggieri, una delle inviate del programma televisivo Le Iene. Poi è finito al centro del gossip con Elisabetta Gregoraci per via di alcuni scatti pubblicati sulle riviste. L’ex di Flavio Briatore ha subito smentito il pettegolezzo di una loro ipotetica storia d’amore, confermando di essere solo amici. Ora non si sa ci sia qualcuno all’orizzonte.

Curiosità sul ragazzo

Quando l’agenda è libera dai vari impegni Piero Barone si dedica al tennis. All’Eurovision Song Contest 2022 non ha potuto esibirsi con Gianluca, ma solo con Ignazio perché risultato positivo al Covid. In compenso si è risolto il problema attraverso una videochiamata.

Non si sa a quanto ammonta il suo patrimonio. Fatto sta che il gruppo ha incassato tra i 150 mila e i 500 mila euro con i concerti negli USA e il doppio con quelli che hanno preceduto la vittoria del Festival di Sanremo.