“Ecco gli autori cosa mi hanno fatto”: Attilio Romita esce allo scoperto e fa a pezzi il Gf Vip

Attilio Romita, uscito dalla casa del Grande Fratello Vip 7 da qualche settimana, ha deciso di puntare il dito contro la produzione. Ecco cosa ha detto.

Attilio Romita è entrato nella casa del reality condotto da Alfonso Signorini fin dal primo giorno. Si è subito messo in gioco e così è riuscito a inserirsi nel gruppo di coinquilini. Infatti ha legato molto con alcuni giovani, ma poi con il passare del tempo tanti dissapori sono emersi. Spesso proprio lui ne parlava male durante i confessionali.

In un secondo momento sono diventati a tutti gli effetti concorrenti Sarah Altobello ed Edoardo Tavassi. Con la prima si è avvicinato al punto tale da essere richiamato varie volte dalla compagna Mimma Fusco. Quest’ultima ha scritto una serie di lettere in cui esprimeva il suo dispiacere, in quanto non si è mai presentata nella casa per un confronto.

Per una questione di nomination ha incolpato Edoardo facendo riferimento ad associazioni mafiose. Non a caso la madre di lui non ha esitato ad avere un faccia a faccia in seguito a una diffida. Con Sarah le cose non sono andate bene e pare che nemmeno un rapporto d’amicizia ci sarà quando lei terminerà il suo percorso televisivo.

In questi giorni Romita ha rilasciato un’intervista a Nuovo Tv dove ha parlato della sua esperienza nel reality e si è tolto qualche sassolino dalla scarpa con la produzione, aggiungendo che la figlia Alessia aveva ragione su alcuni punti.

“Ti faranno a pezzi”

La figlia 29enne gli aveva consigliato di non partecipare al reality e, dopo quanto accaduto, ha confessato che doveva ascoltarla: “Mia figlia non voleva vedermi al GF Vip. Aveva ragione lei, mi hanno fatto a pezzi. Alessia ha ancora i nervi tesi perché ha visto che sono stato trattato malissimo dal programma”.

Poi si è lasciato andare in un suo pensiero inerente all’assenza di una conoscenza valida: “Sono arrivato nella Casa da sprovveduto, senza il supporto degli ammiratori e senza conoscere gli autori, a differenza dei miei compagni di viaggio…Mi hanno dato visibilità solamente quando dovevano bastonarmi o mettermi in difficoltà. Mia figlia mi aveva avvisato: ‘Ti faranno a pezzi perché sei un giornalista con una carriera di discreto successo”.

Il sogno di Attilio Romita

Parole durissime di Attilio, ma nonostante tutto ha anche svelato un suo sogno nel cassetto, ovvero diventare opinionista del Grande Fratello Vip 7. Del resto con la sua lente d’ingrandimento ha colto dei dettagli che altri hanno del tutto ignorato.

Ma dopo l’intervista rilasciata al settimanale i produttori prenderanno in considerazione la sua velata richiesta? Per scoprirlo non ci resta che attendere. A prescindere da tutto Romita ha saputo creare delle dinamiche interessanti all’interno della casa.