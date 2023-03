Anticipazioni Uomini e Donne, dama allontanata dallo studio | Maria ha perso le staffe

Una dama del Trono Over di Uomini e Donne è andata via dallo studio in un modo del tutto inaspettato, dato che stava portando avanti delle conoscenze nello studio. Ecco tutti i dettagli della vicenda.

Il programma televisivo Uomini e Donne di Maria De Filippi permette ai partecipanti di mettersi alla prova per trovare l’anima gemella. Qualcuno riesce nel suo intento e tra questi possiamo menzionare Ida Platano, la quale oggi è felice accanto ad Alessandro Vicinanza. Inoltre l’ex tronista Sara Shaimi e Sonny Di Meo che sono convolati a nozze cogliendo tutti alla sprovvista.

Da non dimenticare Alessia Cammarota che darà il terzo figlio ad Aldo Palmieri, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano accoglieranno a breve la piccola Celine nella loro vita e lo stesso vale per Natalia Paragoni e Andrea Zelletta. Loro sono la vera dimostrazione che l’amore può nascere anche all’interno di un contesto televisivo.

In questi giorni sta circolando sul web una notizia inerente all’attuale tronista Federico Nicotera. Secondo le anticipazioni ha fatto la sua scelta nella registrazione di martedì 7 marzo 2023 e probabilmente il tutto andrà in onda la settimana prossima.

Per quanto riguarda il Trono Over, come sempre sa come tenere incollati i telespettatori davanti al piccolo schermo. Le dinamiche che si creano tra cavalieri e dame qualche volta lascia a bocca aperta. Tuttavia è proprio questo che rende il tutto avvincente. Di recente, però, pare che la permanenza nello studio di una delle dame sia giunta al termine per colpa di un “fattaccio” che non è stato ignorato. Ecco di chi si tratta e cosa ha combinato.

Cala il gelo nello studio per colpa di lei

La dama in questione è Desdemona Balzano. La bellissima è presente da poco nello studio e ha subito catturato l’attenzione di tanti cavalieri. Con Riccardo Guarnieri non c’è stata simpatia fin dal primo giorno perché lei gli ha detto che non lo guarderebbe nemmeno se fosse l’ultimo uomo sulla Terra. Ad Armando Incarnato aveva riferito che l’età non dovrebbe essere un problema, ma non è mai riuscita a convincerlo.

Secondo le anticipazioni che trapelano sul web, sembra proprio che siano arrivate della segnalazioni su di lei. Una puntata intera si è incentrata su di lei, ma non è chiaro se sia stata allontanata dal programma dalla redazione o sia andata via di sua spontanea volontà.

Desdemona – Youbee.it

In attesa dalla conferma

Per ora non si sa nulla di più su quanto accaduto. La diretta interessata non si è ancora espressa sull’argomento, però sicuramente lo farà quando ne avrà l’occasione.

A prescindere da tutto le dinamiche di Uomini e Donne appassionano sempre nel bene e nel male. Per ora il pubblico sta attendendo con trepidazione la scelta del tronista Federico Nicotera.