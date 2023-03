Pierfrancesco Favino, tra le sue braccia un’altra bionda: chissà come l’avrà presa la moglie

Pierfrancesco Favino è stato beccato in compagnia di un’altra donna e lo ha fatto alla luce del sole. Ecco con chi è stato visto. Come reagirà la compagna di vita? Andiamo a scoprirlo.

Nato a Roma il 24 agosto 1969, Pierfrancesco Favino è un artista a tutto tondo: attore, doppiatore e produttore cinematografico. Diplomato all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvia D’Amico, è uno dei fondatori dell’Actor center di Roma. Anche a Firenze è una figura importante a L’Oltramo, un’altra accademia dedita alla recitazione.

Negli anni 90 ha mosso i suoi primi passi nel mondo del teatro e del cinema. Per la prima volta ha ottenuto un ruolo nel film L’ultimo bacio di Gabriele Muccino nel 2001. Di conseguenza le porte nel mondo dello spettacolo si sono aperte. E’ stato contattato anche per film hollywoodiani, confermando il suo nome anche a livello internazionale.

Infatti è comparso ne Le cronache di Narnia – Il principe Caspian. Successivamente gira le scene della serie Pane e libertà e con Tom Hanks collabora per la realizzazione di Angeli e demoni, tratto dal libro di Dan Brown. Nel 2010 è uscito Baciami ancora di G. Muccino e a seguire L’industriale di Giuliano Montaldo, Romanzo di strage di Marco Tullio Giordana.

Ha un curriculum degno di tutto successo e il merito è senza dubbio anche delle gratificazioni avute in ambito sentimentale. Dal 2003 è legato ad Anna Ferzetti, una collega di un certo spessore, la quale lo ha reso padre di due figlie. In questi giorni è Favino è stato visto in compagnia di un’altra bellissima del piccolo schermo. Aria di crisi per la coppia? Andiamo a scoprire come stanno le cose.

Favino con una bellissima della tv

Anna Ferzetti ha studiato recitazione in Germania per poi trasferirsi a Londra. Una volta tornata in Italia ha trovato l’amore diventando moglie e madre. Tra i suoi film si possono citare i seguenti: Due vite per caso di Alessandro Aronadio, Sul mare di Alessandro D’Anatri, Domani è un altro giorno di Simone Spada e tanti altri ancora.

Per quanto riguarda la notizia del terzo incomodo, non c’è nulla di cui preoccuparsi. Favino è stato invitato a Michelle Impossible e Friends dove ha avuto modo di dividere il palcoscenico con la conduttrice Michelle Hunziker. Ecco svelata l’identità della bellissima. Il suo rapporto sentimentale procede sempre a gonfie vele.

“L’ultima notte d’amore”

Nei panni del protagonista Franco Amore, Pierfrancesco Favino proporrà la vita di un agente di polizia. L’ultimo giorno di lavoro in realtà non sarà l’ultimo, dato che succederà qualcosa che lo costringerà a non mettere da parte le armi.

Film d’azione che ha come sfondo il capoluogo lombardo. sicuramente la storia sarà ricca di colpi di scena. Ragion per cui non ci resta che attendere la data ufficiale dell’uscita.