Clizia Incorvaia, il suo rapporto è ormai a ‘pezzi’: un terzo in comodo si è messo in mezzo

Clizia Incorvaia il suo rapporto ormai è a pezzi, non riesce più ad andare avanti. Si fa vedere in una storia con il suo nuovo amore. E’ finita con Ciavarro?

Brutto periodo per Clizia Incorvaia, dopo essere stata pesantemente criticata sui social per un suo scatto, la nota influencer ha dichiarato di non farcela più ad andare avanti, il suo rapporto è ormai a pezzi. Per questo si consola con un nuovo amore.

Il post che ha suscitato rabbia

Come vi abbiamo anticipato, un post pubblicato dall’influencer e personaggio televisivo, Clizia Incorvaia, ha tirato su “un polverone” tra i suoi followers che nessuno si sarebbe mai aspettato. Per chi non lo sapesse, la Incorvaia è diventata mamma per la seconda volta circa un anno fa. La prima figlia, Nina è nata dal suo amore con il suo ex marito, Francesco Sarcina, leader delle Vibrazioni.

In seguito, si è innamorata del figlio di Massimo Ciavarro e Eleonora Giorgi, Paolo Ciavarro, durante la sua permanenza all’interno della Casa del Grande Fratello. Quando entrambi uscirono dalla casa, continuarono la loro relazione, lontana dai riflettori e da quella passione è nato il suo secondogenito, Gabriele. Qualche settimana fa, Clizia ha pubblicato una foto di lei con in bella mostra il suo ventre piatto, esultando per la forma ritrovata dopo il parto.

In molti si sono sentiti offesi, soprattutto per tutte quelle donne che non hanno i mezzi per poter tornare in forma dopo il parto in così poco tempo. A tutte quelle critiche però, Clizia ha risposto così: “Mi fanno sorridere i commenti così! Esiste lo stile di vita sano, ossia mangiare bene, bere tanta acqua, non fumare, allenarsi 2 o 3 volta a settimana e si ritorna alla propria forma di partenza. Ragazze nella vita ci vuole impegno e obiettivi e, per carità, priorità. Io non faccio la mamma fenomeno come ve ne sono tante che dopo un mese e neppure dalla nascita è più magra di prima…”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Clizia Incorvaia (@cliziaincorvaia)

Un nuovo amore per Clizia Incorvaia?

Clizia Incorvaia non riesce ad andare più avanti, il suo rapporto è ormai a pezzi e così ha pubblicato una storia con il suo nuovo amore. È finita con Ciavarro?

Ci siete cascati eh? Tranquilli, tra i due continua ad andare a “gonfie vele”. Clizia ha pubblicato un video molto tenero con “la sua” Giulia Lea Giorgi, collega del compagno per quanto riguarda il programma Forum. I due lavorano insieme fin dal primo giorno in cui Ciavarro è entrato a far parte ufficialmente del programma su Rete 4. Per questo le due sono diventate molto amiche.