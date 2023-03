Gf Vip 7, un altro concorrente verso la squalifica: la regia è costretta a censurare la scena

Al Grande Fratello Vip 7 ci potrebbe essere l’ennesima squalifica a distanza di poche settimane dalle fine del reality. Ecco chi potrebbe dire addio alla finale.

Nella diretta di giovedì scorso è accaduto l’imprevedibile nella casa del reality. Con grande sorpresa Edoardo Donnamaria è stato squalificato per l’ennesimo gesto per niente tollerato dai telespettatori. In poche parole nelle ultime settimane ha avuto degli atteggiamenti scorretti nei confronti di Antonella Fiordelisi. Proprio per questo motivo alcune immagini sono state censurate dai produttori.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso? Aver spinto Antonella prendendo con forza un panino dalle sue mani per poi sedersi a tavola. Di conseguenza Alfonso Signorini ha comunicato la squalifica, in quanto non potrà recarsi nello studio (a tal riguardo il pubblico ha avuto da ridire per via del trattamento diverso riservato a Ginevra Lamborghini).

Poi l’attenzione si è focalizzata su Edoardo Tavassi che ha solo avuto un provvedimento perché mentre stava giocando a biliardo ha lanciato con brutalità la stecca. Avrebbe potuto fare del male ai presenti, dunque non si poteva non intervenire. Sul web c’è chi concorda con la scelta e chi sostiene che altri hanno fatto di peggio e non è stato fatto nulla.

Oriana Marzoli, invece, ha parlato del suo rapporto teso con Daniele Dal Moro nel pieno della diretta. Lei ha spiegato che lo vorrebbe più vicino, ricevere più complimenti e trascorrere dei piacevoli momenti insieme. Lui le ha sempre detto qual è la sua posizione. Dopo la diretta, però, hanno oltrepassato il limite.

Un’altra squalifica in arrivo?

“Daniele e Oriana questa notte che vengono censurati ancora una volta durante la discussione”, ecco come è stato intitolato il video pubblicato nella pagina Instagram Mondodelreality. I due hanno litigato al punto tale che la regia ha deciso di chiudere i microfoni. Urla, parolacce e toni tesi si sono sentiti i primi secondi.

Nei commenti si può leggere questo commento: “Daniele sta solo mettendo in atto il piano ordito di Antonino e Wilma prima di uscire: far sclerare Oriana…ora cerca di passare pulito. Naturalmente aiutato dagli autori e dal conduttore…cercherà in tutti i modi di massacrare Oriana“.

“Vuole farmi passare male”

“Mi piace, ma non se ne rende conto. Adesso mi odia e vuole farmi passare male. L’unica cosa della quale mi lamento è l’assenza di affetto”, ecco di cosa si è lamentata Oriana.

In effetti non ha mai nascosto il suo interesse forte per Daniele, però quest’ultimo fa sempre un passo indietro quando il rapporto si intensifica. Come andrà a finire? Per scoprirlo non ci resta che attendere.