Maurizio Costanzo, qual era l’ultimo desiderio prima di morire: l’aveva rivelato con la voce spezzata

A distanza di settimane dalla morte del mitico Maurizio Costanzo nuovi aneddoti su di lui. Ora spunta la notizia del suo ultimo desiderio.

Indubbiamente Maurizio Costanzo ha fatto la storia sia del giornalismo che delle televisione nel nostro Paese. Re assoluto del talk con il suo Maurizio Costanzo Show, che è andato in onda anche piuttosto di recente, ha fatto scuola. Non per nulla sono davvero tantissimi i personaggi del vasto mondo dello spettacolo che hanno ammesso di essersi ispirati a lui a livello di conduzione.

Altri ancora hanno svelato di averlo sempre visto come un grande maestro e di aver ascoltato con molta attenzione i consigli, decisamente preziosi, che lui aveva loro elargito. Scrittore dalla penna particolarmente acuta, era stato ospite gli scorsi mesi nello studio di Verissimo dove aveva parlato proprio della sua ultima opera letteraria.

Quel programma poi gli ha dedicato poco dopo la sua scomparsa un lungo speciale. Tra l’altro è stata la splendida Silvia Toffanin a condurre la diretta del suo funerale. Un rito gremito di persone, anche comuni, che hanno voluto dare l’ultimo saluto all’amatissimo giornalista. Stesso discorso per le visite alla camera mortuaria, dove c’è stata una vera e propria parata di artisti e di mestieranti.

In tantissimi lo hanno pianto

La vedova Costanzo, dopo qualche giorno di pausa lontana dal lavoro, è ritornata a registrare le sue seguitissime trasmissioni targate Mediaset. In tale direzione la prima è stata Amici. Poco prima della messa in onda di una nuova puntata di C’è Posta Per Te, registrata molti mesi fa, la conduttrice ha voluto ringraziare con un messaggio scritto tutte le numerose persone che le sono state accanto.

Anche il figlio Gabriele, adottato insieme al compianto marito, ha il cuore spezzato in mille pezzi. Lo abbiamo visto piangere disperato accanto alla tanto celebre madre, sia durante le varie visite alla camera mortuaria, che al funerale. E ora che sono passati svariati giorni dalla celebrazione, altre curiosità riguardano il mitico Maurizio. Si parla del suo ultimo desiderio prima di morire.

Il suo ultimo dolcissimo desiderio

Lo aveva sussurrato con la voce spezzata, facendo intuire che tutto ciò che stava dicendo proveniva dal profondo, non solo dal cuore, ma anche dalla sua anima. Negli ultimi istanti della sua presenza a questo mondo, quando ormai le forze si facevano sempre più deboli e fioche, avrebbe voluto avere accanto a sé quella donna che ha sposato tanti anni fa e che lo ha reso infinitamente felice.

Stiamo chiaramente parlando di Maria De Filippi. In particolare il suo più grande desiderio sarebbe stato quello di chiudere gli occhi mentre lei gli teneva saldamente e dolcemente le mani. Un gesto decisamente molto intimo, ma anche straziante per chi si trova a compierlo, sapendo che l’altra persona che tanto si ama di lì a pochi istanti non ci sarà più. Grande è la commozione dei rispettivi fan.