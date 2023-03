Rosa Chemical, anche lui ha ceduto al ritocco estetico: dopo Sanremo spiffera la verità

Rosa Chemical ha risposto a una domanda di un utente social in merito al suo aspetto fisico. Le sue parole hanno lasciato tutti a bocca aperta.

Nato il 25 gennaio 1998 a Rivoli, Rosa Chemical (Manuel Franco Rovati) ha avuto modo di esibirsi sul palco del teatro dell’Ariston. Ha fatto parlare sia per la sua bravura canora che per il bacio inaspettato dato a Fedez nel pieno di una sua esibizione. Neanche Chiara Ferragni era a conoscenza di questa trovata. Nonostante tutto Rosa Chemical ha aperto le porte per il mondo dello spettacolo.

Il cantante Renato Zero durante una delle sue interviste non ha espresso un parere positivo sul ragazzo: “Grave mandare in scena persone senza preparazione…la colpa non è di Rosa Chemical, ma della distrazione di chi ritiene che questo sia un mestiere improvvisato…Il problema è di chi l’ha mandato in onda perché crede che la musica sia solo performance”.

Ospite a Domenica In Rosa Chemical ha confessato a Mara Venier di essere dispiaciuto perché stima tanto il cantante. Del resto lo considera uno dei pilastri fondamentali della musica italiana, dunque si è ispirato anche a lui nel corso della sua formazione artistica.

Essendo un personaggio pubblico, sui social si mostra molto aperto e disponibile con i follower. Infatti, una volta attivata l’opzione “fammi una domanda”, qualche utente social ha catturato la sua attenzione con una curiosità insolita. Ecco l’Instagram story di Rosa Chemical.

“Esattamente come mamma mi ha fatto”

Rosa Chemical è riuscito a salare la vetta del successo grazie al Festival di Sanremo 2023. I fan sono triplicati e ciò è dimostrato anche dal numero di follower che seguono il suo profilo di Instagram. Tende a incuriosire, soprattutto per il suo aspetto fisico. Infatti qualcuno gli ha fatto una domanda diretta.

“Domanda senza giudizio: ti sei ritoccato?” e subito la replica è arrivata: “Me lo chiedete in tanti, sono esattamente come mamma mi ha fatto”. In realtà c’è chi non ci crede mentre altri sostengono che hanno inciso i tatuaggi e la scelta dei vari look che ha alternato nel corso del tempo.

La risposta di Rosa Chemical – Fonte Instagram – Youbee.it

“Non era programmato”

Riguardo il bacio dato a Fedez, Rosa Chemical ha riferito che non si erano organizzati prima dell’esibizione. Non a caso la Ferragni ha chiamato subito dietro le quinte il marito. Quest’ultimo ha deciso di puntare sul silenzio dopo l’evento accaduto al punto tale da sparire sui social.

Qualche fan ha temuto il peggio, dato che i due per un paio di settimane hanno fatto pensare a una crisi di coppia. Per fortuna nulla di grave. A prescindere da tutto non solo l’influencer, ma anche il cantante ha lasciato contro la sua volontà il segno al Festival.