Antonella Clerici non ce l’ha ‘fatta’: purtroppo è stata travolta senza preavviso

Doccia fredda per la splendida Antonella Clerici. Non se l’aspettava, ma è davvero successo.

Antonella è una professionista molto stimata dal grande pubblico italiano di ogni età. La vediamo da diverso tempo saldamente al timone, ogni giorno, poco prima dell’ora di pranzo, dal lunedì al venerdì su Rai Uno, con il suo seguitissimo È Sempre Mezzogiorno. Qui, in compagnia dei suoi amici e fidati collaboratori, nonché chef degni di nota. ci racconta di sé e chiacchiera amabilmente con il suo team di svariati argomenti.

Di recente poi l’abbiamo vista in prime time sempre sulla Rete Ammiraglia dell’Azienda di Viale Mazzini, con due trasmissioni molto apprezzate. Stiamo parlando di The Voice Senior e di The Voice Kids. In entrambi i casi è stata affiancata da quattro grandi giudici, vere stelle del panorama musicale in Italia.

Stiamo parlando dei veterani Gigi D’Alessio, Loredana Bertè e Clementino e delle new entry Ricchi e Poveri. The Voice Senior è andato in onda il venerdì sera, mentre la versione dedicata ai più piccoli il sabato. Per quest’ultima sono state organizzate solo due puntate, viste come pilota.

La doccia fredda per Antonella

In occasione della finalissima Mr. Rain, rivelazione assoluta del Festival di Sanremo 2023, è stato graditissimo ospite. Ha duettato con i concorrenti in gara regalando grandissime emozioni, sia al pubblico presente in studio che a casa. La trasmissione è molto piaciuta e ha anche molto divertito i telespettatori.

Antonella ne è stata entusiasta e già si pensa ad una nuova edizione, magari con l’aggiunta di qualche puntata in più. Sta di fatto che se la versione Senior ha potuto contare su un numero di spettatori e di share elevatissimi i cui dati hanno fatto rimbalzare sulla sedia per la gioia i dirigenti dell’Azienda, lo stesso non si può dire di The Voice Kids. E così è arrivata la doccia fredda per la Clerici.

Stracciata da Maria

Del resto il sabato sera lei si è dovuta scontrare con un vero e proprio titano delle Reti Mediaset. Stiamo parlando di Maria De Filippi con il suo seguitissimo C’è Posta Per Te. Sabato scorso mentre è andata in onda su Rai Uno in prime time la finalissima di The Voice Kids, su Canale 5 è stata trasmessa l’ultima puntata di stagione del programma di Queen Mary.

Quest’ultimo ha letteralmente stracciato a livello di indici di ascolto, la trasmissione condotta da Antonella. Tra l’altro per via della presenza di un super ospite come Gerry Scotti, che con la sua ospitata dall’amica ha molto emozionato i telespettatori, e con il ritorno della regina indiscussa delle Reti Mediaset in TV, era quasi impensabile secondo molti riuscire a portare a casa la vittoria per la conduttrice di Mamma Rai.