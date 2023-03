Ilary Blasi, come si è vestita per la festa della figlia: altro che sobrietà!

Ilary Blasi, la splendida showgirl romana lascia nuovamente tutti quanti basiti per la sua mise. L’outfit scelto per la festa della figlia Isabel.

Ilary Blasi è indubbiamente una delle conduttrici delle Reti Mediaset più amate e apprezzate degli italiani. A breve la rivedremo nuovamente e saldamente al timone della nuova e assai attesa edizione de Isola Dei Famosi. Il programma andrà in onda in prime time su Canale 5 dopo la conclusione della settima e spumeggiante edizione del GF Vip.

Tra l’altro è diventata un’assai piacevole consuetudine, da diversi anni a questa parte, il passaggio di testimone del carismatico Alfonso Signorini all’ormai ex signora Totti. Questi giorni sono stati particolarmente intesi e frenetici per Ilary, dal momento che sono iniziate le prime udienze a Roma per la separazione dal suo celebre marito.

Tante le questioni ancora da discutere, tra cui la custodia dei figli. I due, durante il loro lungo matrimonio, hanno messo al mondo tre creature. Stiamo parlando di Christian e Chanel, oggi adolescenti, e della piccola Isabel. Sono tutti e tre legatissimi ad entrambi i genitori e il fatto che i primi due dovranno decidere con chi vivere, essendo già abbastanza grandi per poterlo fare, spezzerà il cuore della controparte.

Una mamma molto affascinante

Intanto, sia il papà che la mamma, hanno deciso, come è giusto che sia, di festeggiare la piccola di casa, che ha da poco compiuto i sette anni di vita. Tanti i post corredati da video e scatti, alcuni dal sapore amarcord, per festeggiare la bambina, che diventa sempre più bella e simile, fisicamente parlando, alla sua tanto celebre e affascinate mamma.

Una mamma che ha ricominciato da poco tempo a sorridere, grazie all’arrivo nella sua vita di un nuovo amore. Si tratta dell’imprenditore tedesco Bastian Muller, con il quale fa coppia fissa e non si nasconde più. Ci sono anche già state le presentazioni in famiglia e con gli amici più importanti della coppia in tale direzione.

Con una tutina aderente si è scatenata

E ora, più in forma che mai, la Blasi ha infiammato la Rete con il suo outfit scelto per la festa della sua Isabel. Capelli sciolti perfettamente lisci e una tutina nera super aderente. Una vera e propria seconda pelle, che solo una donna che possiede il suo fisico atletico e asciutto può permettersi. Stivali alti di gamba morbidi di colore rosa sgargiante e dal tacco medio alto a spillo.

Ilary si è molto divertita in compagnia delle sorelle e degli amici, nonché della festeggiata, alla quale ha dedicato chiaramente la massima attenzione. Si è scatenata in pista, mettendo in luce ottime doti di ballerina. Ora con questa grinta si appresta a ritornare da vera leonessa sul Piccolo Schermo. A sostenerla questa volta ci sarà anche il suo affascinante Bastian.