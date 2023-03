Maria De Filippi, per il momento non potrà più farlo: dimenticate come la ricordate

La regina indiscussa delle Reti Mediaset, cambia tutto. Dimenticatela com’era in passato. La rivoluzione.

Maria De Filippi è indubbiamente una delle conduttrici più apprezzate e amate in assoluto dagli italiani di ogni età. Le sue trasmissioni, non solo condotte ma anche ideate da lei stessa e dal suo team lavorativo a dir poco affiatatissimo, sono sempre un grande successo. Onnipresente sul Piccolo Schermo la troviamo il primo pomeriggio su Canale 5, dal lunedì al venerdì, con il dating show Uomini e Donne.

La domenica poi, poco prima della messa in onda di Verissimo, rieccola con la puntata settimanale di Amici. Ogni giorno viene comunque trasmessa una fascia dedicata al padre di tutti i talent. Si è da poco conclusa una seguitissima stagione di C’è Posta Per Te, il programma dedicato ai sentimenti e alle emozioni più vere che va in onda il sabato sera in prime time subito dopo le festività natalizie.

In autunno l’abbiamo ammirata nuovamente nelle vesti di squisita giudice di Tu Si Que Vales. Quest’ultimo un ruolo che la diverte molto perché affiancata da grandi amici, quali Sabrina Ferilli, Teo Mammuccari, Gerry Scotti e Rudy Zerbi. Persone che tra l’altro le sono state accanto quando è scomparso il suo adorato Maurizio.

Il suo ritorno in TV dopo la scomparsa di Maurizio

Gerry in particolare, durante alcune sue recenti interviste, ha speso meravigliose parole per il noto giornalista, che ha fatto la storia non solo del giornalismo ma pure del talk show nel nostro Paese. Lo ha definito il suo più grande maestro e ha anche rivelato che oggi se è il professionista che è è anche grazie ai suoi numerosi consigli.

Maria, attorniata dall’amore dei suoi cari, dei suoi amici e dei suoi colleghi e anche dei suoi numerosi fan, è ritornata a registrare le sue trasmissioni. Il suo ritorno il studio ad Amici è stato accolto da un lungo applauso con tanto di pubblico presente in piedi. Si è presentata vestita di nero e anche nel corso dell’ultima e seguitissima puntata di C’è posta per te ha optato per un tubino della stessa tonalità.

Ha cambiato look, la sua drastica decisione

A quanto pare la vedremo spesso indossare indumenti di questo colore, per via dell’immenso dolore che porta nel cuore e nell’anima. La dipartita da questo mondo del marito l’ha divisa in due. Erano molto complici e si confrontavano su tutto. Indubbiamente lui le ha insegnato tanto ed è stato uno dei primi a credere veramente in lei e a convincerla a proseguire per la sua strada in nome del suo ragguardevole talento.

Ora lei, distrutta dalla sofferenza, non ha voglia di mostrarsi, sia in privato che in pubblico, con indosso abiti sgargianti o dai colori luminosi. In ogni caso, al di là della tonalità e dalla foggia del suo outfit, lei rimane una donna molto elegante e ricca di autentico charme. Un’immensa professionista e una persona dal cuore grande che gli italiani stimano e amano sempre di più.