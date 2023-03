Mara Venier, se l’è fatto proprio scappare: “presto andrò in pensione” | Disperazione tra i fan

La conduttrice veneta spiazza tutti quanti. Il suo annuncio spezza i cuori dei suoi numerosi fan. Presto andrà in pensione.

Da moltissimi anni a questa parte Mara Venier ci tiene compagnia per svariate ore nel giorno settimanale di festa con il suo contenitore Domenica In. Regina dei salotti televisivi, sa come condurre un’intervista, al di là della persona con cui la realizza, riuscendo ad entrare in perfetta sintonia con l’altro.

Sa donare ai suoi telespettatori sia momenti molto emozionanti che altri ben più esilaranti e divertenti. Non mancano poi nemmeno intrattenimenti musicali con grandi stelle della musica italiana. Esemplare in tale direzione è stata l’ospitata con performance dal vivo del mitico Eros Ramazzotti.

Spazio pure ai libri e alle nuove uscite, così come al grande Cinema e alla fiction di Mamma Rai, che tanto affascinano e stregano gli italiani di ogni età. Insomma, la Zia degli italiani sa decisamente il fatto suo. E oltre ad essere un’immensa professionista è pure una donna dal cuore d’oro, si mostra difatti ai suoi fan per com’è e dice sempre la sua opinione, costi quel che costi.

Il gesto toccante di Tananai

Lei poi non si fa alcun problema a commuoversi e a lasciarsi andare a risate fragorose. Non manca nemmeno il pensiero al suo adorato Nicola Carraro, con il quale appare pure sovente sui Social, in particolare sul suo Profilo Ufficiale Instagram. Qui è seguitissima anche dai giovani e dai giovanissimi per via degli esilaranti video e di alcuni scatto molto divertenti che la vedono protagonista, in versione perlopiù casalinga.

Complice in tutto questo il suo affascinante consorte, che ha iniziato a riprenderla in casa e nei momenti di mero relax quando lei non se ne accorgeva. E questo piace molto ai teen. Inoltre sono anche tanti gli artisti della nuova generazione che amano essere ospiti a Domenica In. Uno di essi ha computo un gesto molto speciale e degno di nota. Stiamo parlando del cantante Tananai.

L’annuncio di Zia Mara che spiazza

L’artista è stato una delle più importanti star dell’edizione appena conclusa del Festival di Sanremo 2023. È arrivato quinto ma il suo pezzo sanremese viaggia davvero forte. Ha appena raggiunto un traguardo davvero molto importante. Stiamo parlando del ricevimento del blasonato disco d’oro per il suo nuovo album.

E lui, ha deciso di donarlo a una Mara Venier super commossa e quasi incredula per il cadeau appena ricevuto dal giovane. La conduttrice ha poi fatto una dichiarazione che ha lasciato increduli i fan. Ha annunciato che andrà in pensione, ma nel farlo ha aggiunto una scarica di smile ridenti. Si tratta dunque di uno scherzo! Ergo i suoi sostenitori possono dormire sonni tranquilli.