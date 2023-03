Gerry Scotti come Maria De Filippi: il gesto vergognoso davanti la bara degli amati defunti

Gerry Scotti a ruota libera più che mai. Il gesto scandaloso che ha subito lui stesso, proprio come Maria De Filippi.

Il mitico Gerry è uno dei conduttori e mattatori televisivi più amati e apprezzati dai telespettatori di ogni età che lo vorrebbero pertanto più presente sul Piccolo Schermo. Simpatico e alla mano, ci fa divertire tantissimo quando è al timone a livello di conduzione sia del game show preserale Caduta Libera che nello Show Dei Record in onda in prime time su Canale 5.

In autunno l’abbiamo ritrovato nella sua veste di meraviglioso giudice di Tu Si Que Vales. Accanto a lui gli stimati colleghi e cari amici Rudy Zerbi, Teo Mammuccari, Sabrina Ferilli e Maria De Filippi. È tra l’altro con quest’ultima che lui ha un rapporto di amicizia particolarmente speciale, longevo e profondo.

Inoltre Scotti è stato molto legato anche al compianto Maurizio Costanzo, marito della regina indiscussa delle Reti Mediaset. Lo ha definito più volte il suo grande maestro dal punto di vista professionale, spendendo meravigliose e commoventi parole per lui. Lui che ora non c’è più ma che gli ha lasciato come grandissima e assai preziosa eredità i suoi consigli.

La rivelazione di Gerry

Consigli che lui ha prontamente applicato e che gli hanno permesso, a sua detta, di diventare il conduttore che è oggi. Ovviamente pure Gerry è voluto stare accanto alla vedova Costanzo in un momento così doloroso e delicato per lei e per la sua famiglia. Nel corso dell’ultima e seguitissima puntata della stagione 2023 di C’è posta Per Te, l’uomo ha raccontato senza filtri di un’esperienza che ha tristemente vissuto tempo fa.

Si tratta di qualcosa che anche Maria ha vissuto molto da vicino in tempi ben più recenti. Come molti ricorderanno, durante la veglia funebre per il compianto giornalista, alcuni fan le hanno richiesto dei selfie. Lei, in nome del suo cuore d’oro e della sua educazione, li ha concessi.

Gli hanno chiesto l’autografo davanti al feretro della madre

Ciò ha sconvolto l’opinione pubblica e la maggior parte dei suoi sostenitori si sonio dichiarati indignati per la richiesta, definita decisamente assurda e fuori luogo di quelle persone di richiedere una foto con la signora della TV italiana in quel frangente. Tuttavia, qualcosa di simile è già successo in passato e ha visto come protagonista il mitico Gerry.

Lo stesso ha confessato, tra le lacrime, durante la sua più recente ospitata di C’è Posta Per Te, che quando era morta la sua amatissima mamma, le gente continuava chiedergli autografi. “Quando è morta mia mamma 30 anni fa io avevo la fortuna di essere già famoso e la gente mi riconosceva. C’era la camera mortuaria e quasi tutte le persone si fermavano davanti al feretro per chiedermi l’autografo“.