Rai, terremoto negli studi del noto programma: costretta a intervenire la forza pubblica

Disastro negli studi Rai del noto programma televisivo. Il “terremoto” che ha generato ha richiesto l’intervento della forza pubblica. Sono rimasti tutti senza parole, come sopravviveranno ad un tale scandalo?

Nel mondo dello spettacolo se ne vedono tutti i giorni di tutti i colori, ma un “fattaccio” del genere non era mai successo. Shock in casa Rai, caos negli studi del noto programma, è dovuta intervenire perfino la forza pubblica. Cosa sarà mai successo?

Tutto questo trambusto per un programma televisivo

“Ogni azione ha una conseguenza”, questo motto resterà per sempre immortale, in quanto sempre veritiero e attuale. Come nella trama di un film, prima di svelarvi il finale, dobbiamo tornare indietro di ben 6 anni. Tutto è iniziato per via di un programma con protagoniste due acerrime nemiche fin dagli esordi. Le due showgirl, non sono riuscite a mantenere la professionalità che ci si aspetta da un qualunque personaggio televisivo.

Proprio perché l’astio tra i due grandi nomi della televisione era palese, il programma andò malissimo. Il problema sorge per il post-show. In quanto il produttore aveva promesso ad una delle due, che se avesse partecipato al suo spettacolo, lui avrebbe pubblicizzato l’uscita del suo film. Ovviamente l’accordo saltò visto lo share basso e i due finirono a processo. Durante quel tragico periodo, la donna rilasciò delle dichiarazioni molto pesanti sull’uomo, il quale la denunciò e vinse per diffamazione.

Peccato che il risarcimento che la showgirl avrebbe dovuto pagare al noto uomo di spettacolo, non arrivò mai. Allora, avete capito di chi stiamo parlando? Fu un fatto che generò molto scandalo, mai come l’epilogo avvenuto qualche ora fa.

Heather Parisi contro Lucio Presta

Per chi non l’avesse capito, i fatti sopra citati coinvolgevano la showgirl Heather Parisi e la sua antipatia per Lorella Cuccarini mostrata nel programma del 2017, Nemicaamatissima, ai danni del produttore Lucio Presta. Questa mattina, 13 marzo 2023, alle prime ore dell’alba, è scoppiato il caos all’interno degli studi televisivi del noto programma della Rai, Belve. Un regolamento di conti diretto dalla forza pubblica.

Durante la registrazione del programma di Francesca Fagnani, le forze dell’ordine insieme all’ufficiale giudiziario, sono intervenuti ai danni di Heather Parisi, la quale si apprestava a terminare la sua intervista al noto programma dai risvolti “pungenti”. La Parisi è stata bloccata e “pignorata“, in attesa che il risarcimento a favore di Presta, come deciso dal giudice venisse portato a termine.

La donna, per non vedersi portare via i suoi beni più cari, è stata costretta a emettere un bonifico di risarcimento a Lucio Presta. Ovviamente il noto produttore ha reso pubblico ogni dettaglio sui suoi canali social. Leggiamone un piccolo estratto:

Hai avuto moltissimo tempo cara Heather Parisi di saldare quanto disposto dal tribunale che ti ha condannato per diffamazione al pagamento di una somma ingente, ma tu e la tua luce pensavate di farla franca ancora, allora mi è toccato fare ciò che non avrei mai voluto. Giovedì in occasione della registrazione di Belve un ufficiale giudiziario assistita dalla forza pubblica (ringrazio l’Arma) ha effettuato il pignoramento a persona fisica presso gli studi, a fine registrazione…”.