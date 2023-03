Romina Power sferra l’ultimo attacco a Loredana: spunta la foto con Albano come due piccioncini

Romina Power è più agguerrita che mai. Nuovo velato attacco alla Lecciso. La foto con Albano in versione innamorati.

L’attrice e cantante americana è ancora oggi considerata una vera e propria star anche nel nostro Paese, che l’ha accolta come una figlia. Giovanissima si è fidanzata e poi ha sposato Albano e da allora ha conquistato sempre più i cuori degli italiani. Hanno vissuto una lunga e assai intensa storia d’amore e messo al mondo ben quattro figli.

Quando la primogenita Ylenia è scomparsa, si sono verificate le prime crepe nel loro rapporto, che pareva più solido che mai. Lo ha raccontato lo stesso Albano in alcuni suoi sentiti libri autobiografici. I due si sono allontanati sempre di più e inevitabile è stato poi dirsi addio.

Ciò ha procurato un sentimento di viva delusione negli animi dei loro sostenitori, soprattutto di quelli che si possono considerare a buona ragione, della prima ora. Lui si è poi rifatto una vita dal punto di vista sentimentale con la showgirl pugliese Loredana Lecciso, con la quale ha messo al mondo altri due figli, oggi grandi, costruendo una nuova famiglia. Romina invece si professa ancora single.

Un atteso e chiacchierato ritorno di fiamma

Quando, tra il 2109 e il 2020, i due famosi ex coniugi hanno annunciato una reunion dal punto di vista professionale e artistico, i loro fan hanno esultato dalla gioia. Inoltre i più hanno anche iniziato a sperare in un loro ritorno di fiamma. Tanto poi è stato il chiacchiericcio intorno alle loro figure, al punto che il cantante di Cellino San Marco deciso poi di chiarire la situazione una volta per tutte.

Ospite a Verissimo, ha dichiarato che per lui Romina fosse diventata come una sorella. Inoltre ha rivelato che il suo grande amore sia Loredana. Sta di fatto che ogni tanto la Power non si fa alcun problema a mandare qualche stoccata alla Lecciso, che secondo molti non vedrebbe a sua volta di buon occhio l’ex moglie del suo celebre compagno di vita.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower)

La foto con Albano che fa sognare

Ora Romina ha pubblicato sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram, da lei ben gestito, una fotografia dal sapore squisitamente e infinitamente amarcord, che ha commosso i più. Essa reca la firma di Enzo Granato ed è stata scattata nel lontano 1969. Ritrae lei e Albano complici, felici e innamorati più che mai, durante una pausa dalla registrazione del brano Messaggio.

Tantissimi i like ottenuti e i commenti più che lusinghieri da parte degli utenti che hanno trovato i due “stupendi”. Si intuisce quindi che per molti la speranza di vederli un giorno nuovamente uniti, anche come coppia dal punto di vista sentimentale, sia più che mai viva. E non stiamo parlando solo di estimatori italiani, visto che i complimenti arrivano da tutti il mondo.