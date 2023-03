Aurora Ramazzotti, come ha combinato la cameretta del bimbo: per alcuni è veramente troppo

Aurora Ramazzotti, ormai prossima al parto, ne ha fatta un’altra delle sue. La cameretta del nascituro non convince i più.

La primogenita del cantautore romano e della splendida Michelle Hunziker sta per mettere al mondo il suo primo figlio. Si tratta di un maschietto e lei non sta più nella pelle all’idea di poterlo tenere fra le braccia. Già mesi fa si era data allo shopping sfrenato per lui insieme alla suocera e alla sua celebre e bellissima mamma.

Ha tenuto costantemente aggiornati i suoi estimatori, che sono veramente numerosi, sui Social, in particolare su Instagram, sull’evolversi della situazione. Ha scherzato moltissimo sui cambiamenti fisici ed esteriori del suo corpo, avvenuti per via della gravidanza. È diventata sempre più bella e femminile. Inoltre ha donato dolcissimi pensieri alla creatura che porta in grembo.

È stata anche molto criticata per aver optato per mise, considerate da alcuni, eccessivamente audaci per una donna incinta. Lei ha scrollato le spalle e se ne è andata dritta per la sua strada. L’abbiamo anche ammirata in televisione nel corso della prima puntata della nuova e attesa edizione dell’one woman show Michelle Impossibile, accanto al padre per un delizioso ed emozionante duetto canoro.

Un momento magico

Ovviamente Eros, così come mamma Michelle, non vedono l’ora di diventare nonni e di poter conoscere il loro nipotino. Più emozionato che mai è Goffredo Cerza, storico compagno di vita di Aury, nonché padre del nascituro. I due stanno vivendo un momento davvero magico e c’è anche chi parla di fiori d’arancio imminenti.

Non per nulla a Natale si era notato attraverso la visione di alcuni scatti presenti sul Web un nuovo anello tra le dita della giovane. Lei non ha mai smentito nulla al riguardo e appare più felice che mai in pubblico, così come sui Social dove è più che mai attiva. Ed è proprio qui che ha mostrato per le prima volta la cameretta che ha preparato per accogliere l’arrivo in casa del bimbo che sta per nascere.

Le critiche per la cameretta del nascituro

Essendo un maschietto ha puntato per lo più su colori azzurri. Peccato che alcune sue scelte abbiano fato storcere il naso ai più. Alcuni hanno decisamente preso male la sua decisione di inserire un televisore in una camera dedicata a una creatura così piccola, vedendolo come qualcosa di profondamente dannoso. C’è anche chi l’ha ritenuto fortemente diseducativo.

Altri ancora hanno puntato sulla praticità, notando che la posizione del fasciatoio non sia delle migliori. Tuttavia Aury è talmente felice che non ha la minima intenzione di farsi rovinare il magico momento dalle critiche, per lo più provenute da persone che lei non conosce. A sostenerla più che mai, oltre che il fidanzato, i suoi meravigliosi genitori, le sue sorelline e gli amici più cari.