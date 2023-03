Giulia Salemi, rovinosa caduta in hotel: il video diventa virale

Brutta caduta in hotel per Giulia Salemi, il video diventa virale. Quello che doveva essere un momento di relax si è trasformato in un incubo per la nota influencer.

Un momento di svago ce lo concediamo tutti ogni tanto, staccare dalla routine del “tram tram” quotidiano serve per ricaricarsi. Lo sa bene Giulia Salemi la quale durante la sua pausa dal mondo lavorativo, ha subito una rovinosa caduta in hotel. Il video diventa virale, complice anche colui che l’ha ripresa e l’ha postata sui social. Come starà adesso la Salemi?

Giulia Salemi panoramica

Giulia Salemi è la ormai nota influencer, modella, personaggio televisivo e conduttrice televisiva e radiofonica italo-iraniana di 29 anni. Ha ottenuto la fama dopo aver partecipato al Grande Fratello Vip, dove ha incontrato quello che sarebbe stato l’uomo della sua vita, Pierpaolo Pretelli.

Oltre alle sue apparizioni social con vari consigli di make up e altro, la Salemi è ormai una presenza fissa in televisione non solo come opinionista al GF insieme a Signorini, ma anche come conduttrice del programma Salotto Salemi, in onda su La5.

Il week end…scivoloso

Giulia Salemi insieme al “suo” Pierpaolo Pretelli hanno deciso di concedersi un week end rilassante in una Spa nelle Dolomiti. Procedeva tutto bene, da quello che si può vedere anche sui profili social dei fidanzatini, finché un imprevisto ha rovinato il clima idilliaco che si era andato a creare. Rovinosa caduta per la Salemi in hotel, si sarà fatta male?

In una storia pubblicata dalla Salemi, si vede una sequenza di lei che si appresta ad entrare in piscina…di fondoschiena! Il video è virale. La povera Giulia è scivolata ed è caduta in acqua, sbattendo il lato B sulla scalinata della vasca. Il fidanzato da vero gentiluomo non ha potuto fare altro che riprendere l’accaduto e postarlo ironicamente sui social.

Anche la Salemi l’ha presa molto bene, in quanto in maniera comica ha accompagnato gli scatti con la frase: “Pier quando mi chiede di fare una discesa sensuale… Allora io”.

Fortunatamente Giulia Salemi ne è uscita indenne da questa caduta, a parte forse lo spavento iniziale e la botta, non si è fatta male più di tanto, dalle foto postate in un secondo momento. Fortunatamente per loro, il week end di relax è proseguito splendidamente, la caduta non gli ha impedito di continuare a rilassarsi e a godersi la meravigliosa vista di quei posti magici.