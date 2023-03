“La Pellegrini sp***ana il marito”: Pechino Express manda in crisi Federica e Matteo Giunta

Federica Pellegrini avrebbe detto qualcosa di inopportuno sul marito Matteo Giunta. Ecco la frase in questione che si può leggere su Twitter.

Federica Pellegrina ha fatto la storia del mondo dello sport. Dopo anni di gare è riuscita a portare a casa tante medaglie, ma a un certo punto ha deciso di ritirarsi e costruire una carriera televisiva. Infatti ha ottenuto il ruolo di giudice nel programma televisivo Italia’s got talent con Mara Maionchi, Frank Matano e Joe Bastianich.

Nonostante il suo curriculum di sportiva e donna del mondo dello spettacolo, anche la sua vita privata ha catturato la curiosità degli italiani. Dal 2008 al 2011 è stata con Luca Manin e dal 2011 al 2017 ha avuto una relazione fatta di alti e bassi con Filippo Magnini (attuale marito di Giorgia Palmas).

Poi nella sua vita è arrivato Matteo Giunta, il suo allenatore sportivo dal 2014, nonché cugino di Filippo. Dopo anni di collaborazione nel mondo dello sport hanno deciso di uscire allo scoperto. Lui le ha fatto una bellissima proposta di matrimonio per poi convolare a nozze nel 2022 a Venezia.

Adesso marito e moglie non sono in luna di miele, bensì in viaggio dall’altra parte del mondo, dato che stanno partecipando a un’edizione di Pechino Express – La via delle Indie come I novelli sposi. Nelle ultime ore è successo qualcosa di inaspettato: la Pellegrini ha messo in imbarazzo il marito con un’affermazione.

La frase che sta spopolando sul web

In quest’edizione i conduttori sono Enzo Miccio e Costantino Della Gherardesca. Per quanto riguarda le altre coppie, sono le seguenti: Le attiviste (Giorgia Soleri e Federpippi), i Presenti (Martina Colombari e Achille Costacurta), Gli avvocati (Lara Picardi e Alessandra Demichelis), Gli Americani (Andrea Belfiore e Joe Bastianich) e altre ancora. Tuttavia quella dei Novelli Sposi sta riscuotendo successo.

Su Twitter sta circolando l’immagine di Mara Venier che ride a crepapelle con la seguente scritta: “Ma tanto stavi seduto sul carrettino che conato avevi”. Ecco cosa ha detto la Pellegrini alla sua dolce metà. Chi segue le loro avventure da casa avrà assistito alla scena.

“ma tanto stavi seduto sul carrettino che conato avevi” la pellegrini che sputtana il marito io la amo#pechinoexpress pic.twitter.com/D9S8PTBTFk — dede🚀 (@yangct_) March 9, 2023

“Siamo tornati più forti di prima”

“Sapevamo che questo viaggio ci avrebbe messo alla prova anche come coppia…siamo tornati più forti di prima perché insieme giochiamo benissimo“. Le parole della Pellegrini non sono passate inosservate.

All’inizio lei era scettica, dato che da poco si sono giurati amore eterno sull’altare. Eppure la sfida è stata superata alla grande per la gioia dei fan.