Tommaso Zorzi gettato nel dimenticatoio: Stanzani beccato con il suo (bellissimo e nuovo) fidanzato

Una nota influencer ha mostrato Tommaso Stanzani in compagnia di un’altra persona. Ecco colui che gli ha fatto dimenticare Tommaso Zorzi.

I due ragazzi fino a poco tempo fa hanno fatto impazzire il web con la loro relazione, nata dopo l’esperienza televisiva ad Amici e al Grande Fratello Vip. Tommaso Stanzani è stato un allievo di una delle precedenti edizioni del talent show di Maria De Filippi mentre Zorzi ha partecipato al Gf Vip 5.

Purtroppo Stanzani ha lasciato il Serale perché eliminato a malincuore dai maestri, ma a prescindere da ciò è riuscito a costruire una carriera degna di tutto rispetto. In effetti la maestra Alessandra Celentano gli ha sempre fatto i complimenti perché si è avvicinato alla danza da pochi anni dopo essersi dedicato al pattinaggio.

Per quanto riguarda Zorzi ha vinto il reality più longevo della televisione italiana. A seguire si è rimboccato le maniche per poter avere un suo spazio nel piccolo schermo. Infatti ha avuto la possibilità di condurre dei programmi, come il Gf Vip Party (attualmente ci sono Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge).

La loro love story li ha resi protagonisti del gossip, però per motivi non ancora resi palesi si sono detti addio prendendo strade completamente diverse. Di recente il ballerino è stato beccato in compagnia di un altro ragazzo e probabilmente si tratta del nuovo partner.

Nuovo amore?

L’influencer in questione è Deianira Marzano, la quale ha ricevuto una segnalazione sul ragazzo da un utente social. Non ha esitato a realizzare una Instagram story per rendere pubblico quanto appreso: “Questo ragazzo dovrebbe essere il nuovo fidanzato di Tommaso. Erano venerdì scorso in una pizzeria a Roma”.

Poi nello screen si può leggere: “Sono stati visti svariate volte in zona Ponte Milvo, ma nessuno li aveva mai fotografati. Questa foto è stata presa dal profilo di una ragazza che stava venerdì in pizzeria. E’ lo stesso ragazzo con cui era in un locale nei primi di gennaio. Coincidenza che Stanzani abbia cancellato le foto di coppia con Zorzi”.

Un consigliere nella vita di Zorzi

Secondo fonti attendibili anche l’ex vincitore del Gf Vip avrebbe qualcuno nel suo cuore. Si tratta di Mauro Orso, ovvero un consigliere comunale e Presidente della Commissione lavoro e Sviluppo Economico del Comune di Milano.

I fan sono contenti per entrambi perché giovani e pieni di talento. Tuttavia qualcuno spera sempre nel loro ritorno. Se dovesse accadere sicuramente si verrebbe a sapere attraverso il mondo dei social.