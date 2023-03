Oggi è un altro giorno, lacrime e crollo in diretta: “Non ce la faccio” | Serena Bortone nel panico

Momenti di viva commozione ma anche di leggera tensione negli studi di Oggi È Un Altro Giorno. La conduttrice non sapeva che fare.

Oggi È Un Altro Giorno da diversi anni a questa parte, ci tiene compagnia dal lunedì al venerdì su Rai Uno, subito dopo il TG1. Il piatto forte della trasmissione sono indubbiamente le interviste a cuore aperto che la splendida Serena Bortone, la sua amabile padrona di casa, ottiene con i vari ospiti, che appartengono per lo più al vasto mondo dello spettacolo italiano.

La giornalista e conduttrice, con alle spalle un curriculum di massimo rispetto, può anche contare sulla presenza di un team lavorativo molto affiatato, che la segue da tempo e che lei considera una sorte di seconda famiglia. Di essa non fa più parte Memo Remigi, per via di un gesto considerato increscioso e fuori luogo, che ha messo in atto nei confronti di una sua celebre e giovane collega.

Serena, così come la Rai, non lo ha perdonato e ora pare che lui sia stato tagliato fuori dell’Azienda di Viale Mazzini in toto. Grande è stato il suo dolore quando ha notato che la donna non gli rispondeva più nemmeno al telefono. Ha chiesto pubblicamente scusa a Jessica Morlacchi per quella pacca sul sedere, che, a detta sua, aveva messo in atto senza malizia.

La reazione della cantante un studio

Tuttavia le sue scuse non sono servite a nulla e ha pure ricevuto il famoso e chiacchieratissimo Tapiro D’Oro da parte di Valerio Staffelli di Striscia La Notizia. Ha aperto il suo cuore da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, ma nemmeno questa sua ospitata lo ha aiutato a risolvere questa assai spinosa questione.

Ora la Bortone dovrà dividersi con una certa disinvoltura tra gli impegni di questa sua trasmissione quotidiana e quelli in veste di giurata nella nuova edizione de Il Cantante Mascherato. Tuttavia, nel corso delle ultime puntate la conduttrice si è trovata vivere una situazione molto difficile da gestire in studio. Lacrime amare per la cantante. Nessuno si aspettava una reazione del genere, neanche Serena.

Le lacrime in diretta della Morlacchi

A scoppiare in un pianto a dirotto è stata l’ex leader dei Gazosa Jessica Morlacchi. Lei ha avuto un grandissimo successo quando era poco più che una bambina con questa band. Come ha raccontato la stessa, la popolarità è stata così improvvisa e grande che era diventata quasi ingestibile. Ha cominciato quindi a soffrire di forti attacchi di panico. E quando è cresciuta la fama è scemata di molto.

La commozione per lei è arrivata quando ha iniziato a parlare dei concorrenti e in particolare della vincitrice di The Voice Kids, la brava Melissa. Nel rivolgersi a lei, Jessica si è commossa, dal momento che in quell’istante le sono affiorati alla mente i ricordi legati a lei bambina e ragazzina, quando si era trovata ad affrontare qualcosa di fin troppo grande per lei da vivere e da gestire con serenità.