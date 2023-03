Francesca Tocca, scomparsa definitivamente da Amici: tutta ‘colpa’ di Raimondo Todaro

Qualche telespettatore ha notato che Francesca Tocca non si esibisce ultimamente nelle sue fantastiche esibizioni. Ecco il motivo della sua assenza.

Francesca Tocca e Raimondo Todaro sono sia una coppia nella vita che nel mondo della danza, dato che fin da giovani si sono esibiti in tantissime piste da ballo portando a casa la meritata vittoria. E’ proprio la passione del ballo che li ha uniti sempre più, giorno dopo giorno. La svolta è arrivata quando sono diventati genitori della piccola Jasmine nel 2013 e poi si sono sposati nel 2014.

Tuttavia qualche anno fa le loro strade si sono separate per motivi ancora oggi non noti. Nonostante siano dei personaggi pubblici di spicco, è ben risaputo che entrambi tendono a tutelare la loro privacy. In quel periodo lei è finita al centro del gossip per la relazione con l’allievo ballerino Valentin Dumitru.

Infatti durante le coreografie introducevano dei baci così passionali che Maria De Filippi non è riuscita più a nascondere il flirt. I telespettatori ricorderanno quando lui è andato via perché invitato dalla conduttrice ad abbandonare il programma televisivo, nella piena fase del Serale.

L’anno successivo Todaro è diventato il maestro di ballo accanto a Veronica Peparini e Alessandra Celentano. In questo modo non solo si sono rincontrati, ma si sono dati anche una seconda possibilità. L’hanno comunicato attraverso il ballo. Adesso lei si esibisce con il ballerino Mattia Zenzola, anche se da qualche puntata non incanta il pubblico perché assente. Qual è il motivo? Qualcuno ha parlato di un’ipotetica crisi con il marito.

Aria di tensione tra i due coniugi?

Nell’ultima puntata andata in onda domenica scorsa, la prima registrata dopo l’addio di Maurizio Costanzo, due allievi hanno saputo che non potranno accedere al Serale. Si tratta di Niveo e Benedetta. Quest’ultima, però, potrà restare nella casetta lo stesso, ma solo in qualità di ballerina di Mattia. In questo modo lui avrà un partner di ballo per mostrare in coppia le sue doti artistiche.

Molti, di conseguenza, hanno chiesto di Francesca Tocca. Per il momento non si sa cosa la spinga a stare lontana dalla scuola di Amici. Tra le varie ipotesi c’è quella di una crisi con il marito, però si tratta di un qualcosa di infondato. Ragion per cui la faccenda potrebbe finire nel dimenticatoio senza problemi.

Verso il Serale

Per quanto riguarda il Serale, a breve andrà in onda il sabato sera su canale 5 in prima serata. I ragazzi in gara non vedono l’ora di affrontare quest’esperienza. Non si sanno ancora i nomi dei giudici, anche se qualcuno spera nel ritorno di Stefano De Martino.

Ancora qualche settimana e i telespettatori potranno sedersi sul divano e seguire i propri idoli. E’ ancora presto per prevedere chi sarà il vincitore. Per la categoria ballo i fan fanno il nome di Ramon mentre per il canto quello di Angelina.